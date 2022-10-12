***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.10.2022 15:06
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
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18,5881
En Düşük
18,5039
18:0518,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,0900
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,0811
En Düşük
17,9750
18:05997,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,55
|Açılış
|: 997,24
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5805
|18,5822
|% 0,09
|
|Euro
|18,0430
|18,0712
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,5308
|20,6337
|% -0,08
|
|Frank
|18,5455
|18,6572
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9304
|4,9551
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-3,84
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.719
|6.782
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|-0,02
|