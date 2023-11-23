***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.11.2023 18:13
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021, 06.08.2021, 15.11.2021, 17.11.2021, 12.10.2022, 18.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219695
BIST
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17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -88,44
|Açılış
|: 7.992
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|Önceki Kapanış
|: 7.987
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7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0105
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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28,8872
En Düşük
28,5567
17:5931,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0900
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,4500
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31,6227
En Düşük
31,2229
17:591.845,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.845,76
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
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1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
|
|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
|
|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
|
|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.097,50
|2.644.293
|% -9,99
|
|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
|
|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
|
|THYAO
|260,75
|16.367.918.856
|% -0,48
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|AKBNK
|31,46
|5.009.791.408
|% 1,88
|
|TUPRS
|149,90
|4.684.476.142
|% -3,66
|
|YKBNK
|17,59
|5.386.405.825
|% 2,45
|
|ISCTR
|21,14
|6.224.244.415
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|IHLAS
|1,33
|261.950.282
|% -2,21
|
|ZOREN
|4,97
|847.852.134
|% -1,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8050
|28,8617
|% 0,04
|
|Euro
|31,4746
|31,5219
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,0150
|36,1956
|% 0,20
|
|Frank
|32,4961
|32,6918
|% -0,06
|
|Riyal
|7,6632
|7,7016
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|917,25
|919,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,26
|1.051,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,97
|80,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,08
|1.991,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
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17:59AKCNS
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