***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2020 10:52
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hasan Peker 69291637 TRY 27,39
Ayşegül Peker 57461358 TRY 22,71
Halka Açık 126247005 TRY 49,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876902
BIST
14:351.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:357,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1386
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:359,1002
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,1930
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:35466,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,56
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:33
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.445.252
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|10.859.438
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,47
|86.404.225
|% -8,02
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SISE
|7,47
|2.031.152.056
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.223.002.024
|% -1,67
|
|ASELS
|17,45
|696.654.501
|% 1,34
|
|CEMTS
|15,37
|378.980.174
|% 2,74
|
|THYAO
|10,47
|362.967.849
|% 0,10
|
|SISE
|7,47
|2.031.152.056
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.223.002.024
|% -1,67
|
|ODAS
|2,68
|281.358.990
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,10
|200.297.713
|% -0,47
|
|IHLAS
|1,07
|82.209.869
|% -0,93
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7908
|7,7955
|% 1,79
|
|Euro
|9,0898
|9,0987
|% 2,15
|
|Sterlin
|10,0267
|10,0770
|% 3,03
|
|Frank
|8,3804
|8,4308
|% 2,03
|
|Riyal
|2,0718
|2,0821
|% 1,77
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,56
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,04
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:47GSRAY
Yüzde -7.20 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 924, 894 adet işlem
-
14:45RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 47.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 322 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260
-
14:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GARAN, ODAS
-
14:44XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 11, 651.00 milyon TL de