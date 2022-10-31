***PEKGY* *PETKM* *DHS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.10.2022 09:18
***PEKGY******PETKM******DHS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEKGY, PETKM]
İlgili Fonlar [DHS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075133
BIST
10:353.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 16,42
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:3518,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:3518,5101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0265
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:35982,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 982,46
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:35
|VKING
|14,86
|5.539.408
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|28.280.900
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.446.614
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|149.271.639
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|4.119.299
|% 9,95
|
|ADEL
|50,00
|14.805.715
|% -9,99
|
|AGYO
|5,50
|22.790.634
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|4.171.064
|% -9,76
|
|ERCB
|72,50
|19.698.663
|% -9,15
|
|DOBUR
|52,00
|3.654.920
|% -7,31
|
|THYAO
|97,30
|723.072.910
|% 0,36
|
|SASA
|115,10
|657.795.324
|% 5,31
|
|AKBNK
|14,25
|459.001.012
|% -2,93
|
|YKBNK
|8,68
|288.875.452
|% -2,25
|
|EKGYO
|4,39
|285.516.347
|% -0,68
|
|EKGYO
|4,39
|285.516.347
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,03
|98.941.016
|% -0,98
|
|TSKB
|2,95
|103.033.564
|% -2,32
|
|YKBNK
|8,68
|288.875.452
|% -2,25
|
|AKBNK
|14,25
|459.001.012
|% -2,93
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6228
|% 0,23
|
|Euro
|18,4971
|18,5101
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,5059
|21,6137
|% -0,05
|
|Frank
|18,5741
|18,6860
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% 0,22
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,27
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.596
|6.665
|-71,00
|
|Yarım
|3.214
|3.258
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,09
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-1,11
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50XU100
Endeks 3, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 10, 151.00 milyon TL de
-
10:50GUBRF
Yüzde 4.20 oranında artışla 148.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 577, 850 adet işlem
-
10:49TMSN
Yüzde 5.50 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 164, 760 adet işlem
-
10:48SASA
Yüzde 5.67 oranında artışla 115.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 971, 278 adet işlem
-
10:47BOSSA
Yüzde 4.01 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 805, 847 adet işlem