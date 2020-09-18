***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 10:47
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875594
BIST
12:021.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.111
12:027,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,5770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5690
En Düşük
7,5327
12:028,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:02475,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,90
|Açılış
|: 475,41
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,67
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:01
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,23
|823.003.558
|% 2,87
|
|PETKM
|4,41
|457.877.935
|% 0,92
|
|AVOD
|4,20
|223.095.480
|% -5,41
|
|HLGYO
|2,49
|216.272.562
|% 2,89
|
|SASA
|16,95
|163.153.754
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,23
|823.003.558
|% 2,87
|
|PETKM
|4,41
|457.877.935
|% 0,92
|
|HLGYO
|2,49
|216.272.562
|% 2,89
|
|IHLAS
|1,07
|59.268.834
|% 0,94
|
|AVOD
|4,20
|223.095.480
|% -5,41
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5668
|7,5690
|% 0,30
|
|Euro
|8,9747
|8,9800
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7909
|9,8400
|% 0,32
|
|Frank
|8,2918
|8,3418
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0100
|2,0201
|% 0,22
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,71
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,35
|43,35
|0,04
|