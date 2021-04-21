***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:42
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929869
BIST
10:281.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,34
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.353
10:288,1488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:289,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:28466,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,65
|Açılış
|: 466,48
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.064.380
|% 9,52
|
|FENER
|34,96
|52.122.319
|% 9,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|7.864.560
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|ANELE
|4,52
|26.204.866
|% -8,69
|
|SEYKM
|20,60
|1.803.575
|% -8,12
|
|PETKM
|6,53
|251.979.934
|% -0,61
|
|GARAN
|7,01
|186.297.868
|% -1,13
|
|EREGL
|18,25
|138.203.355
|% 0,11
|
|KRDMD
|7,26
|89.441.183
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,08
|79.459.409
|% -1,89
|
|PETKM
|6,53
|251.979.934
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,08
|79.459.409
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,83
|65.268.865
|% -0,54
|
|PEKGY
|1,37
|38.899.796
|% -6,16
|
|GARAN
|7,01
|186.297.868
|% -1,13
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1514
|8,1538
|% 0,57
|
|Euro
|9,8030
|9,8104
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2784
|11,3350
|% 0,07
|
|Frank
|8,8308
|8,8840
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1603
|2,1711
|% 0,21
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,07
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,13
|