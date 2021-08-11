***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 13:01
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957242
BIST
13:031.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,30
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.423
13:038,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6544
En Düşük
8,4782
13:0310,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0347
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1509
En Düşük
10,0616
13:03482,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,54
|Açılış
|: 482,10
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
482,36
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler13:01
|MARKA
|5,06
|3.039.365
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.665.172
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.976.418
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|1.494.424
|% 9,77
|
|VKING
|6,27
|9.493.034
|% 9,62
|
|GARFA
|7,92
|4.964.148
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,63
|314.304
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,10
|55.579.020
|% -8,77
|
|NETAS
|18,77
|34.674.600
|% -7,26
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,13
|1.019.988.904
|% 1,50
|
|GARAN
|9,14
|729.849.306
|% 0,33
|
|GENIL
|16,26
|621.908.640
|% 3,37
|
|SISE
|8,38
|611.515.520
|% -0,12
|
|EREGL
|19,74
|575.461.359
|% 0,15
|
|KRDMD
|8,13
|1.019.988.904
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,45
|209.874.655
|% -1,61
|
|GARAN
|9,14
|729.849.306
|% 0,33
|
|SISE
|8,38
|611.515.520
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,86
|123.404.948
|% 0,54
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6398
|8,6433
|% 0,52
|
|Euro
|10,1224
|10,1281
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,9175
|11,9772
|% 0,57
|
|Frank
|9,3305
|9,3867
|% 0,66
|
|Riyal
|2,3002
|2,3117
|% 0,73
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|5,08
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.246
|28,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|29,21
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|14,13
|
|Çeyrek
|772
|789
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,03
|
|B. Petrol
|70,67
|70,67
|0,04
|