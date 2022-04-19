***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2022 14:29
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'sinin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021855
BIST
14:172.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,07
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:1714,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0319
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
14:1715,8415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0475
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:17932,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,99
|Açılış
|: 932,37
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DAGHL
|19,29
|9.027.207
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.084.024
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,14
|22.345.793
|% 8,11
|
|BOSSA
|44,20
|20.181.334
|% 6,81
|
|IHEVA
|1,16
|25.458.337
|% 6,42
|
|ISGYO
|11,07
|50.748.728
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|74.495.475
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,59
|19.305.911
|% -6,51
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,85
|24.484.826
|% -5,70
|
|GARAN
|14,46
|1.637.705.081
|% 0,28
|
|THYAO
|37,86
|1.576.015.665
|% 0,58
|
|KRDMD
|16,39
|1.553.512.282
|% 1,55
|
|TUPRS
|255,60
|1.180.853.163
|% 1,63
|
|SISE
|18,05
|1.112.716.728
|% -0,11
|
|ODAS
|2,48
|763.770.383
|% 4,20
|
|TSKB
|2,05
|533.360.381
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,95
|684.868.389
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,35
|1.044.742.064
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|603.523.794
|% 1,85
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6618
|14,6684
|% 0,22
|
|Euro
|15,8257
|15,8337
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,0242
|19,1196
|% 0,18
|
|Frank
|15,3916
|15,4843
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8986
|3,9181
|% 0,35
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,06
|
|Altın Gr.
|932
|933
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|-28,17
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-13,62
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-6,82
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,34
|