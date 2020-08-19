***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849Transferler711.031 -711.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-227.250 -9.870.816 -10.098.066 -190 -10.098.256Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.540.417 110.959 -44.181.529 -9.870.816 24.730.260 4.333 24.734.593Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380Transferler-8.347.054 8.347.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-148.031 -17.803.128 -17.951.159 417 -17.950.742Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.855.430 147.557.370 110.959 -52.528.583 -17.803.128 155.693.251 5.387 155.698.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.188.947 -5.026.580Dönem Karı (Zararı)-17.802.711 -9.871.006Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.396.361 -3.743.040Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 2.711.645 1.889.781Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.472 52.223Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.472 52.223Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler134.877 725.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 134.877 725.428Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 -5.561.566 -492.644Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 442.709 -737.136Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler11 -109.308 -5.139.245Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -20.190 -41.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.179.204 8.938.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 9.209.885 4.217.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.704.907 -409.923Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -6.031.098 -10.531.249Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9,17 -5.811.262 -3.711.347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 877.686 13.218.972Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7,9,26 -1.719.508 6.154.238Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.378.276 -4.675.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,17 189.329 -350.986YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.488.554 -444.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri253Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.488.554 -444.263Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.488.554 -444.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.154.083 4.433.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 30.715.649 4.925.644Ödenen Faiz23 -5.576.544 -517.351Alınan Faiz22 14.978 24.707YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.523.418 -1.037.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.523.418 -1.037.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.563.736 3.237.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.040.318 2.200.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.040.318 3.563.736Ticari Alacaklar6.402.817 15.618.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.402.817 15.618.174Diğer Alacaklar6.927.666 5.222.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.927.666 5.222.759Stoklar8 90.546.899 84.515.801Peşin Ödenmiş Giderler9 9.397.055 4.343.301Diğer Dönen Varlıklar17 18.666.813 17.909.305ARA TOPLAM132.981.568 131.173.076TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR132.981.568 131.173.076DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 11.905.000 11.905.000Maddi Duran Varlıklar12 231.708.427 230.982.879Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.495.738 3.307.497Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 54.391 61.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR246.163.556 246.257.149TOPLAM VARLIKLAR379.145.124 377.430.225KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 94.326.887 84.953.541Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 28.442.520 23.176.243Ticari Borçlar41.199.454 40.321.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 41.199.454 40.321.768Diğer Borçlar11.933.245 11.067.392İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 9.453.293 9.376.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.479.952 1.690.952Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.884.946 9.820.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.631.269 2.203.200ARA TOPLAM185.418.321 171.542.288TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER185.418.321 171.542.288UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 20.448.247 15.495.353Uzun Vadeli Karşılıklar3.963.679 3.527.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.963.679 3.527.922Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 13.616.239 13.215.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.028.165 32.238.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER223.446.486 203.780.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar155.693.251 173.644.410Ödenmiş Sermaye18 55.600.000 55.600.000Sermaye Düzeltme Farkları18 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.199.850 1.199.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)145.701.940 145.849.971Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 145.701.940 145.849.971Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)147.557.370 147.557.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.855.430 -1.707.399Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-52.528.583 -44.181.529Net Dönem Karı veya Zararı25 -17.803.128 -8.347.054Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.387 4.970TOPLAM ÖZKAYNAKLAR155.698.638 173.649.380TOPLAM KAYNAKLAR379.145.124 377.430.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 82.811.345 60.151.567 23.514.392 32.509.085Satışların Maliyeti19 -70.383.925 -52.330.303 -20.114.221 -25.641.721TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.427.420 7.821.264 3.400.171 6.867.364BRÜT KAR (ZARAR)12.427.420 7.821.264 3.400.171 6.867.364Genel Yönetim Giderleri20 -6.634.123 -5.964.198 -2.875.831 -3.630.019Pazarlama Giderleri20 -5.030.539 -4.650.689 -2.375.768 -2.443.800Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.124.732 2.247.011 555.445 1.354.134Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.366.075 -585.997 -435.155 -176.869ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)521.415 -1.132.609 -1.731.138 1.970.810Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.234.629 1.094.264 708.141 564.320FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.756.044 -38.345 -1.022.997 2.535.1 1.667.528 1.339.485 317.494 951.294Finansman Giderleri23 -20.777.674 -11.909.282 -9.262.083 -6.088.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.354.102 -10.608.142 -9.967.586 -2.602.189Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-448.609 737.136 -339.493 199.058Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -5.900 -1.288Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -442.709 737.136 -338.205 199.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.802.711 -9.871.006 -10.307.079 -2.403.131DÖNEM KARI (ZARARI)-17.802.711 -9.871.006 -10.307.079 -2.403.131Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar417 -190 91 -177Ana Ortaklık Payları25 -17.803.128 -9.870.816 -10.307.170 -2.402.954Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,32020000 -0,17750000 0,18540000 -0,04320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-148.031 -227.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -189.783 -291.346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler41.752 64.096Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 41.752 64.096Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-148.031 -227.250 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.950.742 -10.098.256 -10.307.079 -2.403.131Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar417 -190 91 -177Ana Ortaklık Payları-17.951.159 -10.098.066 -10.307.170 -2.402.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870081BIST