***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2021 15:14
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 28.05.2021
Genel Kurul Tarihi 24.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu seçimi ile üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,
8 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" kapsamında 2020 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020OlağanGK bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020OlağanGK ilan metni 24062021.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas sözlesme tadili onayli.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 olagan genel kurul toplantı tutanagi kap.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 olagan genel kurul hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943960
BIST