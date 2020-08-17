***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteErtuğrulgazi Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyanname EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020Açıklamalar2020 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo ,ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869504BIST