***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarihli Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan, Şirketimiz ortakları Gençoğlu Holding, Orhan Ümit Gençoğlu ve Turhan Gençoğlu aleyhine verilen idari para cezasına ilişkin olarak ortaklarımızın açıklaması ekte paylaşılmaktadır.Bu çerçevede güncel bilgilere erişmek için Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan özel durum açıklamalarının takibini bilgi ve takdirlerinize sunarŞirketimiz paylarına olan yatırımınız ve yönetimimize olan güveninizin devam edeceğine olan inancımız ile saygılarımızı sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982626BIST