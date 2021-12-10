***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 13:37
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2021 tarihli Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan, Şirketimiz ortakları Gençoğlu Holding, Orhan Ümit Gençoğlu ve Turhan Gençoğlu aleyhine verilen idari para cezasına ilişkin olarak ortaklarımızın açıklaması ekte paylaşılmaktadır.
Bu çerçevede güncel bilgilere erişmek için Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan özel durum açıklamalarının takibini bilgi ve takdirlerinize sunar
Şirketimiz paylarına olan yatırımınız ve yönetimimize olan güveninizin devam edeceğine olan inancımız ile saygılarımızı sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982626
BIST
13:522.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,24
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|: 2.034
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|Önceki Kapanış
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2.043
En Düşük
2.016
13:5213,8487
En Yüksek
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794,87
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler13:52
|HEDEF
|5,39
|73.648.506
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.339.010
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.230.024
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|6.476.979
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|80.445.479
|% 9,79
|
|PRKAB
|64,80
|13.730.342
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.128.650
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|6.716.770
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|1.019.202
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|85.205.199
|% -9,82
|
|THYAO
|22,44
|3.571.982.196
|% 2,00
|
|SISE
|15,63
|1.333.775.196
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,50
|1.316.709.662
|% 0,00
|
|PETKM
|9,18
|1.205.390.903
|% 2,68
|
|TUPRS
|172,20
|954.531.426
|% 4,49
|
|EKGYO
|2,54
|535.565.293
|% 0,40
|
|THYAO
|22,44
|3.571.982.196
|% 2,00
|
|PETKM
|9,18
|1.205.390.903
|% 2,68
|
|KRDMD
|10,50
|1.316.709.662
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|408.181.752
|% -1,66
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8376
|13,8487
|% 0,45
|
|Euro
|15,5885
|15,6279
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,2217
|18,3131
|% 0,25
|
|Frank
|14,9131
|15,0029
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6804
|3,6989
|% 0,43
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,31
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.163
|5.294
|-27,47
|
|Yarım
|2.486
|2.552
|-22,59
|
|Çeyrek
|1.252
|1.280
|-6,65
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,93
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,68
|9,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,20
|