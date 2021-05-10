***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
10.05.2021 18:22
***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PENTA]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/05/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
18.378.752
Baz Fiyat (TL)
32
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/05/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
06-07/05/2021
Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 18.378.752 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 43.724.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 17/05/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 32 TL/pay baz fiyat, "PENTA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935940
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
18:058,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0302
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
18:0510,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0854
En Düşük
10,0015
18:05487,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,20
|Açılış
|: 487,99
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|10,12
|156.975.219
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.797.237
|% 10,00
|
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.850.284
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|189.574.597
|% 9,97
|
|VAKFN
|13,99
|4.528.493
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,52
|969.959
|% -9,94
|
|AYEN
|6,00
|86.786.069
|% -8,54
|
|JANTS
|76,90
|198.409.282
|% -6,90
|
|PEKGY
|1,29
|63.752.612
|% -6,52
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 2,93
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 4,35
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2621
|8,2642
|% 0,37
|
|Euro
|10,0512
|10,0613
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,6455
|11,7039
|% 1,43
|
|Frank
|9,1461
|9,2012
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1966
|2,2076
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|7,09
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,01
|