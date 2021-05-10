***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi10/05/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)18.378.752Baz Fiyat (TL)32İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih17/05/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi06-07/05/2021AçıklamalarPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 18.378.752 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 43.724.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 17/05/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 32 TL/pay baz fiyat, "PENTA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935940BIST