***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 12:31
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942808
BIST
15:401.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
15:408,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
15:4010,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
15:40495,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -7,00
|Açılış
|: 495,31
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler15:40
|RODRG
|18,70
|2.896.684
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.701.760
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.566.821
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|22.911.671
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,62
|53.663.802
|% -7,33
|
|IHGZT
|1,02
|11.454.106
|% -6,42
|
|THYAO
|14,66
|1.348.555.092
|% 2,37
|
|GARAN
|8,29
|838.388.181
|% -0,84
|
|BJKAS
|7,03
|529.626.601
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,19
|510.901.650
|% -1,35
|
|BOBET
|5,62
|437.573.388
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,19
|510.901.650
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,21
|265.076.445
|% -0,90
|
|YESIL
|2,19
|223.731.107
|% -5,60
|
|GARAN
|8,29
|838.388.181
|% -0,84
|
|THYAO
|14,66
|1.348.555.092
|% 2,37
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6501
|8,6527
|% 0,43
|
|Euro
|10,3351
|10,3425
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0151
|12,0753
|% 0,02
|
|Frank
|9,4026
|9,4593
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% 0,26
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-27,71
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.346
|-88,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|-99,50
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-48,13
|
|Çeyrek
|792
|810
|-24,06
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,17
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|-0,50
|
Seans Raporu
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