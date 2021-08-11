***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 10:03
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957156
BIST
12:351.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,02
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:358,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0464
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:3510,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0370
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1416
En Düşük
10,0616
12:35481,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,67
|Açılış
|: 481,23
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|VKING
|6,19
|8.357.092
|% 8,22
|
|SELGD
|6,66
|17.223.905
|% 7,94
|
|IDGYO
|3,63
|305.700
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|RODRG
|16,60
|7.506.590
|% -6,95
|
|KTSKR
|39,94
|47.720.398
|% -6,81
|
|KRDMD
|8,14
|920.153.224
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|685.050.258
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|533.991.352
|% 0,24
|
|EREGL
|19,84
|518.716.555
|% 0,66
|
|GENIL
|16,46
|502.920.872
|% 4,64
|
|KRDMD
|8,14
|920.153.224
|% 1,62
|
|GARAN
|9,17
|685.050.258
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.521.575
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|121.713.106
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|533.991.352
|% 0,24
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6393
|8,6450
|% 0,54
|
|Euro
|10,1234
|10,1307
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,8956
|11,9552
|% 0,38
|
|Frank
|9,3117
|9,3678
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% 0,55
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|4,92
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.198
|3.246
|28,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|27,28
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,20
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|-0,07
|