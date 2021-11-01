***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2021 10:54
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973355
BIST
13:491.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
13:499,5429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0467
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:4911,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0644
|Açılış
|: 11,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:49547,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,22
|Açılış
|: 547,80
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:48
|ZRGYO
|2,20
|7.923.863
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|130.474.848
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.431.288
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|19.523.636
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|36.354.601
|% 9,94
|
|NUGYO
|14,04
|6.550.665
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|77.262.828
|% -9,91
|
|EGSER
|14,32
|34.579.136
|% -9,65
|
|BIOEN
|24,12
|209.053.468
|% -8,43
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|GARAN
|10,11
|1.723.925.002
|% 2,64
|
|SISE
|8,45
|629.923.150
|% -2,42
|
|THYAO
|15,26
|594.121.857
|% 1,94
|
|SASA
|30,12
|481.096.116
|% -2,96
|
|BIMAS
|62,55
|465.056.778
|% 0,64
|
|GARAN
|10,11
|1.723.925.002
|% 2,64
|
|YKBNK
|2,79
|416.083.132
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|253.923.773
|% 2,63
|
|SISE
|8,45
|629.923.150
|% -2,42
|
|AKBNK
|5,95
|425.517.632
|% 1,54
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5392
|9,5432
|% -0,48
|
|Euro
|11,0432
|11,0520
|% -0,56
|
|Sterlin
|12,9759
|13,0410
|% -0,79
|
|Frank
|10,3779
|10,4404
|% -0,48
|
|Riyal
|2,5348
|2,5475
|% -0,55
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|3,45
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.607
|3.661
|6,00
|
|Tam
|3.593
|3.683
|7,11
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|3,44
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,79
|