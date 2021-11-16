***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:03
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977957
BIST
11:051.703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:0510,1460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0882
|Açılış
|: 10,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:0511,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1085
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:05610,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 7,79
|Açılış
|: 610,48
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ELITE
|19,72
|85.936.629
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,35
|17.456.436
|% 8,41
|
|PRKAB
|41,76
|117.716.056
|% 7,13
|
|OYLUM
|8,05
|5.651.449
|% -8,11
|
|PENTA
|162,30
|7.976.867
|% -7,68
|
|HEDEF
|3,39
|5.672.333
|% -5,57
|
|GRNYO
|2,50
|1.185.657
|% -4,21
|
|NUGYO
|10,50
|3.414.228
|% -3,85
|
|GARAN
|12,30
|1.304.452.075
|% 5,76
|
|YKBNK
|3,46
|1.004.556.287
|% 2,06
|
|AKBNK
|7,21
|945.805.436
|% 3,44
|
|PETKM
|8,00
|754.088.613
|% 0,88
|
|ISCTR
|7,01
|628.240.553
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,46
|1.004.556.287
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,20
|219.697.411
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,21
|945.805.436
|% 3,44
|
|GARAN
|12,30
|1.304.452.075
|% 5,76
|
|TSKB
|1,66
|164.668.969
|% -3,49
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1362
|10,1460
|% 0,88
|
|Euro
|11,5375
|11,5446
|% 0,95
|
|Sterlin
|13,6692
|13,7377
|% 1,66
|
|Frank
|10,9597
|11,0257
|% 1,25
|
|Riyal
|2,7071
|2,7207
|% 1,24
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|1,38
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,19
|8,21
|0,09
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,61
|
Seans Raporu
11:05
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11:17ESCAR
Yüzde 5.30 oranında artışla 24.26 lira fiyatla işlem gören hissede 696, 647 adet işlem
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11:14XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 10, 259.00 milyon TL de
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11:14ELITE
Yüzde 9.98 oranında artışla 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 427, 592 adet işlem
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11:11GARAN
Yüzde 6.02 oranında artışla 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 563, 348 adet işlem
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11:10BASGZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 505, 037 adet işlem