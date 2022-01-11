***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 17:41
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992796
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0391
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0613
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05805,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 4,97
|Açılış
|: 805,32
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.055.791
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.546.427
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.182
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.760.475
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|731.658
|% 9,95
|
|RALYH
|10,42
|96.397.644
|% -8,36
|
|QNBFL
|82,70
|264.144
|% -8,11
|
|PENTA
|360,50
|14.119.475
|% -6,63
|
|FENER
|29,12
|71.809.111
|% -5,76
|
|IHAAS
|9,65
|16.488.557
|% -5,39
|
|KRDMD
|12,63
|6.235.485.567
|% 9,35
|
|EREGL
|31,82
|5.125.337.072
|% 4,33
|
|THYAO
|26,90
|4.717.102.661
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.637.374.109
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.853.299.141
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,63
|6.235.485.567
|% 9,35
|
|YKBNK
|3,75
|1.853.299.141
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,38
|848.301.809
|% -1,65
|
|GARAN
|11,78
|2.637.374.109
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,09
|635.028.391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8450
|13,8538
|% 0,24
|
|Euro
|15,6928
|15,7287
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,7527
|18,8467
|% 0,22
|
|Frank
|14,8863
|14,9760
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6771
|3,6956
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,94
|
|Altın Gr.
|803
|803
|2,94
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,03
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|0,75
|