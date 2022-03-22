***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 10:09
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011907
BIST
11:392.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,45
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
11:3914,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0043
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:3916,3218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0169
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:39919,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,82
|Açılış
|: 919,13
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
917,84
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ENSRI
|15,40
|1.113.081
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|20.099.903
|% 9,97
|
|SONME
|37,78
|4.206.837
|% 9,51
|
|GZNMI
|34,26
|34.450.386
|% 8,08
|
|IDEAS
|22,80
|24.848.263
|% 7,85
|
|PKENT
|286,80
|92.867.657
|% -9,98
|
|AYEN
|12,38
|36.212.551
|% -6,28
|
|PENTA
|393,30
|42.120.789
|% -6,18
|
|SANEL
|7,18
|4.948.515
|% -5,40
|
|DGATE
|10,86
|7.804.145
|% -3,38
|
|THYAO
|28,42
|1.663.453.878
|% 1,79
|
|EREGL
|34,10
|1.627.756.267
|% 7,13
|
|KRDMD
|15,28
|1.417.761.930
|% 1,46
|
|SISE
|14,26
|465.564.627
|% 1,13
|
|ASELS
|24,42
|375.923.446
|% 1,08
|
|ODAS
|1,66
|174.631.623
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,28
|1.417.761.930
|% 1,46
|
|THYAO
|28,42
|1.663.453.878
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,33
|137.230.715
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,02
|230.993.883
|% 0,50
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8189
|14,8276
|% 0,01
|
|Euro
|16,3100
|16,3247
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,4563
|19,5538
|% -0,06
|
|Frank
|15,7972
|15,8924
|% -0,12
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% -0,04
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,38
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,74
|