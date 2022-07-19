***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.07.2022 10:22
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046261
BIST
10:262.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,52
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:2617,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1337
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5661
En Düşük
17,4264
10:2617,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2374
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9710
En Düşük
17,6727
10:26964,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,79
|Açılış
|: 964,34
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,69
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:24
|KLRHO
|12,55
|11.818.268
|% 9,99
|
|DESPC
|11,81
|4.802.336
|% 9,96
|
|IMASM
|63,05
|7.336.115
|% 9,46
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|9,97
|46.425.343
|% 7,90
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|PENTA
|415,00
|6.467.900
|% -2,58
|
|LIDFA
|9,61
|3.281.310
|% -2,54
|
|KZBGY
|97,75
|1.516.898
|% -2,54
|
|THYAO
|49,92
|617.797.272
|% -0,12
|
|EKGYO
|3,07
|487.796.769
|% 3,37
|
|SISE
|20,88
|325.457.314
|% 1,06
|
|KCHOL
|34,72
|172.308.096
|% 1,22
|
|ODAS
|3,45
|151.045.621
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,07
|487.796.769
|% 3,37
|
|ODAS
|3,45
|151.045.621
|% -1,15
|
|SISE
|20,88
|325.457.314
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,38
|59.799.248
|% -0,23
|
|THYAO
|49,92
|617.797.272
|% -0,12
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5525
|17,5637
|% 0,75
|
|Euro
|17,9465
|17,9599
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,9777
|21,0829
|% 0,82
|
|Frank
|17,9582
|18,0664
|% 0,93
|
|Riyal
|4,6611
|4,6845
|% 0,52
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,65
|
|Altın Gr.
|964
|964
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.544
|6.628
|4,00
|
|Yarım
|3.179
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|