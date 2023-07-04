***PENTA* *MEGAP* *MAKTK* *IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
04.07.2023 11:04
***PENTA******MEGAP******MAKTK******IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [IMASM, MAKTK, MEGAP, PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
IMAS MAKINA 38 05/07/2023
MAKINA TAKIM 40 05/07/2023
MEGA POLIETILEN 73 05/07/2023
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 37 05/07/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165049
BIST