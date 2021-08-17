***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.724.000 -1.086.180 78.676.669 13.880.245 2.390.094 35.529.223 161.114.051 161.114.051Transferler35.529.223 -35.529.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.195.978 -39.786.566 -17.590.588 -17.590.588Dönem Karı (Zararı)-39.786.566 -39.786.566 -39.786.566Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.195.978 0 22.195.978 22.195.978Dönem Sonu Bakiyeler31.724.000 -1.086.180 100.872.647 13.880.245 37.919.317 -39.786.566 143.523.463 143.523.463Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.724.000 -1.022.413 117.181.931 13.880.245 37.919.317 11.108.547 210.791.627 210.791.627Transferler11.108.547 -11.108.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.136.710 32.093.002 89.229.712 89.229.712Dönem Karı (Zararı)32.093.002 32.093.002 32.093.002Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.136.710 57.136.710 57.136.710Sermaye Arttırımı12.000.000 372.000.000 384.000.000 384.000.000Dönem Sonu Bakiyeler43.724.000 372.000.000 -1.022.413 174.318.641 13.880.245 49.027.864 32.093.002 684.021.339 684.021.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.117.428 45.864.018Dönem Karı (Zararı)32.093.002 -39.786.566Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.093.002 -39.786.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler106.035.829 75.186.835Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.491.947 3.535.605Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.520.043 1.137.123Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.520.043 1.137.123Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.967.190 4.511.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.967.190 4.511. 26.121.930Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -1.220.230 -158.280Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 36.405.530 26.280.210Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.560.677 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.560.677 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.135.165 -4.320.017Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler9.095.213 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler30.201.648 44.200.346İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-35.581.354 22.782.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.489.950 107.103.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler244.473 -1.400.928Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-81.970.112 17.699.384Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.579.668 -1.739.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.945.433 -98.879.973Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları102.547.477 58.182.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.064.669 -4.156.135Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.404.448 -9.084.117Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 39.068 921.316YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.693 -522.211Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.277.923 -680.491Alınan Faiz1.220.230 158.280FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.410.299 -8.273.373Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri384.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.257.701 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.257.701 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış19.704.919İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-380.856.107Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.731.743 -2.774.041Ödenen Faiz-44.564.748 -25.204.251YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.649.436 37.068.434Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.302.828 10.073.240NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.346.608 47.141.674DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.903.277 52.418.487DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ116.249.885 99.560.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 116.249.885 110.903.277Finansal Yatırımlar3 8.680.300 7.340.500Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3 8.680.300 7.340.500Ticari Alacaklar4,5 1.167.539.334 977.796.682İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.233.657 11.660.340İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.162.305.677 966.136.342Diğer Alacaklar4,6 395.796 222.758.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 220.318.244İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 395.796 2.440.415Stoklar7 518.911.355 364.670.645Peşin Ödenmiş Giderler3.156.079 2.241.826Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11.173.681 6.383.049Diğer Dönen Varlıklar803.926 896.451ARA TOPLAM1.826.910.356 1.692.991.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.826.910.356 1.692.991.089DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.026.853 868.359Maddi Duran Varlıklar11.789.107 8.385.463Kullanım Hakkı Varlıkları14.606.306 15.001.355Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.228.660 16.639.600Şerefiye16.801.519 14.208.213Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.427.141 2.431.387Ertelenmiş Vergi Varlığı34.421.200 24.272.538TOPLAM DURAN VARLIKLAR81.072.126 65.167.315TOPLAM VARLIKLAR1.907.982.482 1.758.158.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.479.521 8.694.874İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.479.521 8.694.874Banka Kredileri16 0 4.906.765Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.479.521 3.788.109Ticari Borçlar4,5 879.799.957 628.672.196İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 2.304.333 1.164.923İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 877.495.624 627.507.273Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.650.590 2.326.410Diğer Borçlar4,6 267.468.940 11.251.812İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 267.468.940 11.133.079İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 118.733Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 3.785.748 25.934.595Türev Araçlar40.580 3.601.257Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30.385.529 33.613.816Kısa Vadeli Karşılıklar4.599.265 6.410.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.599.265 6.410.687Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.789.234 16.226.887ARA TOPLAM1.202.999.364 736.732.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.202.999.364 736.732.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.180.525 10.285.053İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.180.525 10.285.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.180.525 10.285.053Diğer Borçlar4,6 0 790.805.439İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 0 790.805.439Uzun Vadeli Karşılıklar10.781.254 9.543.751Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.781.254 9.543.751TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.961.779 810.634.243TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.223.961.143 1.547.366.777ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar684.021.339 210.791.627Ödenmiş Sermaye10 43.724.000 31.724.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 372.000.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)173.296.228 116.159.518Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.022.413 -1.022.413Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.022.413 -1.022.413Yabancı Para Çevrim Farkları10 174.318.641 117.181.931Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 13.880.245 13.880.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.027.864 37.919.317Net Dönem Karı veya Zararı32.093.002 11.108.547TOPLAM ÖZKAYNAKLAR684.021.339 210.791.627TOPLAM KAYNAKLAR1.907.982.482 1.758.158.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 2.523.916.263 1.603.525.291 1.257.979.587 827.734.864Satışların Maliyeti11 -2.344.957.883 -1.482.699.584 -1.167.325.808 -766.013.152TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.958.380 120.825.707 90.653.779 61.721.712BRÜT KAR (ZARAR)178.958.380 120.825.707 90.653.779 61.721.712Genel Yönetim Giderleri12 -18.423.156 -14.706.352 -9.503.120 -7.797.990Pazarlama Giderleri12 -32.536.144 -28.352.903 -15.957.511 -14.435.062Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.894.957 1.199.459 1.058.825 -71.055Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -36.459.690 -70.430.099 -22.749.711 -59.102.253ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)93.434.347 8.535.812 43.502.262 -19.684.648Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.220.230 158.280 887.834 94.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)94.654.577 8.694.092 44.390.096 -19.590.402Finansman Gelirleri15 5.324.550 9.463.821 382.540 4.834.355Finansman Giderleri15 -44.750.960 -62.264.496 -17.538.280 -28.812.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.228.167 -44.106.583 27.234.356 -43.568.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.135.165 4.320.017 -10.873.705 7.475.457Dönem Vergi (Gideri) Geliri-30.385.529 -1.410.608 -21.161.225 745.028Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.250.364 5.730.625 10.287.520 6.730.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.093.002 -39.786.566 16.360.651 -36.093.048DÖNEM KARI (ZARARI)32.093.002 -39.786.566 16.360.651 -36.093.048Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.093.002 -39.786.566 16.360.651 -36.093.048Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.136.710 22.195.978 26.820.114 6.835.762Yabancı Para Çevrim Farkları57.136.710 22.195.978 26.820.114 6.835.762Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.136.710 22.195.978 26.820.114 6.835.762TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.229.712 -17.590.588 43.180.765 -29.257.286Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları89.229.712 -17.590.588 43.180.765 -29.257.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958806BIST