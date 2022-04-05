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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2022 20:05
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 05.04.2022
Genel Kurul Tarihi 11.05.2022
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 PENTA - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 PENTA - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016103


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