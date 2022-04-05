***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 05.04.2022Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun karara bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 PENTA - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 PENTA - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016103BIST