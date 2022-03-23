***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.03.2022 09:25
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22.03.2022 tarihli yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012166
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0056
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
18:0516,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
18:05913,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,96
|Açılış
|: 913,16
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,45
|19.326.813
|% 0,00
|
|AGYO
|2,69
|9.483.743
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,60
|773.324.748
|% 0,00
|
|AGHOL
|34,44
|29.359.402
|% 0,00
|
|AGESA
|20,58
|14.375.925
|% 0,00
|
|AFYON
|3,45
|19.326.813
|% 0,00
|
|AGYO
|2,69
|9.483.743
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,60
|773.324.748
|% 0,00
|
|AGHOL
|34,44
|29.359.402
|% 0,00
|
|AGESA
|20,58
|14.375.925
|% 0,00
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 0,00
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 0,00
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,00
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 0,00
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 0,00
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8059
|14,8102
|% -0,08
|
|Euro
|16,3450
|16,3581
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,6038
|19,7021
|% -0,02
|
|Frank
|15,7786
|15,8736
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9348
|3,9545
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-3,28
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem