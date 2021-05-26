***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin SPK onayından geçmiş izahname ve ekleri 30 Nisan 2021 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. Bu kapsamda 933742 ID'li bildirimde yer alan "Ek 1 Esas Sözleşme" ile "Ek 2- Yönetim Kurulu İç Yönergesi" dosyalarına güncel halleri ile bu bildirim ekinde yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938283BIST