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***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2022 18:20
***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 43.724.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 437.240.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 11.824.231 106.418.079,000 900,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 Nâma
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 31.899.769 287.097.921,000 900,00000 B Grubu B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 43.724.000 393.516.000,000 900,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 372.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 21.516.000


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:
1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 43.724.000 TL'den 393.516.000 TL tutarında (%900 oranında) artırılarak 437.240.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
2. Çıkarılacak 393.516.000 TL sermayenin 372.000.000 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden ve 21.516.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.
3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 393.516.000 TL nominal değerdeki bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına ve İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031252


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Cumhuriyet 6.255 6.349 20,00  
Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
Gümüş.Ons 21,93 21,97 0,53  
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