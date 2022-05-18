***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 43.724.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 437.240.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 11.824.231 106.418.079,000 900,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPNTA00034 NâmaB Grubu, PENTA, TREPNTA00042 31.899.769 287.097.921,000 900,00000 B Grubu B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 43.724.000 393.516.000,000 900,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 372.000.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 21.516.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 43.724.000 TL'den 393.516.000 TL tutarında (%900 oranında) artırılarak 437.240.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.2. Çıkarılacak 393.516.000 TL sermayenin 372.000.000 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden ve 21.516.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verilmiştir.3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 393.516.000 TL nominal değerdeki bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına ve İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031252BIST