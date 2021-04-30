***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Tic. A.Ş. nin SPK tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933746BIST