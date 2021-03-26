***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:28
***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920897
BIST
14:251.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,70
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:258,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1218
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:259,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1571
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:25445,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,41
|Açılış
|: 445,88
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BJKAS
|6,93
|527.844.918
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.232.773
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|1.866.627
|% 9,83
|
|SAYAS
|25,12
|79.750.201
|% 9,31
|
|AVOD
|9,54
|632.823.804
|% -9,49
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,90
|3.949.391
|% -7,27
|
|GARAN
|6,95
|1.753.753.841
|% -0,57
|
|AVOD
|9,54
|632.823.804
|% -9,49
|
|SISE
|7,32
|611.316.369
|% 1,39
|
|VESTL
|37,20
|610.571.217
|% 0,27
|
|BJKAS
|6,93
|527.844.918
|% 10,00
|
|GARAN
|6,95
|1.753.753.841
|% -0,57
|
|GSRAY
|3,76
|422.884.433
|% 5,32
|
|SKBNK
|1,20
|133.239.556
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,18
|228.358.104
|% 0,93
|
|SISE
|7,32
|611.316.369
|% 1,39
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0536
|8,0613
|% 1,53
|
|Euro
|9,4985
|9,5127
|% 1,68
|
|Sterlin
|11,0282
|11,0836
|% 1,52
|
|Frank
|8,5036
|8,5548
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1355
|2,1462
|% 1,25
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,48
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,73
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,80
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|1,04
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Seans Raporu
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