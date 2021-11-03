***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 12:47
***PETKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974157
BIST
14:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,79
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:059,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0866
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:0511,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1080
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:05555,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,33
|Açılış
|: 555,39
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:04
|IHAAS
|5,06
|27.315.454
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|75.894.660
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,35
|40.064.256
|% 9,24
|
|ALBRK
|1,91
|57.771.416
|% 9,14
|
|PRKAB
|24,30
|159.482.806
|% 8,19
|
|NUGYO
|11,38
|32.093.695
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|97.274.667
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|57.549.205
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.666.586
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.072.669
|% -9,95
|
|GARAN
|10,18
|2.832.704.467
|% 0,20
|
|THYAO
|15,41
|1.378.437.838
|% -0,52
|
|SISE
|8,75
|951.709.992
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,11
|857.272.383
|% -4,84
|
|YKBNK
|2,81
|748.855.874
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,97
|591.287.176
|% -2,96
|
|GARAN
|10,18
|2.832.704.467
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,81
|748.855.874
|% -0,71
|
|TSKB
|1,38
|251.930.907
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,11
|857.272.383
|% -4,84
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6798
|9,6820
|% 0,83
|
|Euro
|11,2209
|11,2295
|% 0,95
|
|Sterlin
|13,1370
|13,2029
|% 0,78
|
|Frank
|10,5742
|10,6379
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5700
|2,5829
|% 0,69
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,98
|
|Altın Gr.
|554
|554
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.645
|3.737
|30,27
|
|Yarım
|1.762
|1.808
|14,64
|
|Çeyrek
|884
|904
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,64
|