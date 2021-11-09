***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2021 17:14
***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PETKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976302
BIST
17:361.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,80
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
17:369,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0389
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
17:3611,2939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0715
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
17:36570,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,36
|Açılış
|: 570,68
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,39
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler17:34
|TSPOR
|6,18
|27.822.230
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,35
|39.105.272
|% 9,85
|
|PRKAB
|30,22
|193.833.674
|% 8,24
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|175.946.052
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|361.015.633
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.440.696
|% -9,90
|
|KRGYO
|6,18
|104.775.117
|% -9,12
|
|INVEO
|28,74
|16.236.678
|% -9,05
|
|PETKM
|7,22
|4.592.407.047
|% 5,87
|
|THYAO
|18,24
|2.693.595.732
|% 1,05
|
|GARAN
|10,83
|2.631.291.448
|% 0,46
|
|SISE
|9,40
|1.907.441.317
|% 4,79
|
|SASA
|32,46
|1.223.356.998
|% 6,43
|
|PETKM
|7,22
|4.592.407.047
|% 5,87
|
|YKBNK
|3,12
|1.166.081.435
|% 2,63
|
|ODAS
|1,54
|482.446.237
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,14
|598.270.501
|% 1,90
|
|GARAN
|10,83
|2.631.291.448
|% 0,46
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7140
|9,7211
|% 0,45
|
|Euro
|11,2847
|11,2915
|% 0,62
|
|Sterlin
|13,1325
|13,1983
|% 0,31
|
|Frank
|10,6014
|10,6653
|% 0,46
|
|Riyal
|2,5833
|2,5962
|% 0,40
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|4,05
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|0,28
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:47SASA
Yüzde 5.05 oranında artışla 32.04 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 716, 454 adet işlem
-
17:46PRKAB
Yüzde 8.52 oranında artışla 30.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 557, 661 adet işlem
-
17:45ORGE
Yüzde 4.28 oranında artışla 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 692, 239 adet işlem
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 72 artarak (% 1.59 ) 1, 775
-
17:44XU100
Endeks 1, 628 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 29, 824.00 milyon TL de