***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2021 09:27
***PETKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PETKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977257
BIST
10:171.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:179,9357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:1711,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0337
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:17593,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,56
|Açılış
|: 593,93
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:15
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|ADESE
|1,43
|77.987.462
|% 5,93
|
|ATATP
|55,95
|19.699.658
|% 5,57
|
|BRSAN
|26,00
|15.501.305
|% 5,18
|
|OZRDN
|8,90
|6.484.892
|% 5,08
|
|KZBGY
|32,02
|6.506.912
|% -9,96
|
|BASGZ
|16,08
|69.622.387
|% -7,00
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,46
|2.974.005
|% -4,65
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|PETKM
|7,55
|375.569.406
|% -1,31
|
|GARAN
|10,66
|136.782.095
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,57
|132.623.067
|% 2,02
|
|THYAO
|17,98
|130.219.700
|% 1,47
|
|ISCTR
|6,30
|96.407.944
|% 1,78
|
|ADESE
|1,43
|77.987.462
|% 5,93
|
|PETKM
|7,55
|375.569.406
|% -1,31
|
|SKBNK
|1,12
|34.891.392
|% 1,82
|
|ODAS
|1,55
|42.890.768
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,57
|132.623.067
|% 2,02
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9317
|9,9353
|% 0,32
|
|Euro
|11,3705
|11,3811
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2554
|13,3218
|% 0,44
|
|Frank
|10,7355
|10,8001
|% 0,30
|
|Riyal
|2,6424
|2,6557
|% 0,36
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-3,84
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|0,05
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-0,66
|