***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.05.2022 07:51
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 ara dönem faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027612
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
0
En Düşük
0
18:0514,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0348
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
18:0515,7414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0328
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
18:05901,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,68
|Açılış
|: 901,57
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|PSDTC
|28,84
|26.699.276
|% 7,87
|
|NTGAZ
|7,85
|29.982.639
|% 4,13
|
|VKFYO
|5,14
|581.810
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,00
|25.420.129
|% 0,00
|
|SELEC
|12,43
|75.999.591
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,98
|7.007.472
|% 0,00
|
|PKART
|16,66
|3.399.350
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 0,00
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9732
|14,9798
|% 0,23
|
|Euro
|15,7300
|15,7414
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,3245
|18,4163
|% -0,31
|
|Frank
|15,0092
|15,0996
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9800
|3,9999
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|-11,23
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,28
|