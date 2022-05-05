***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiKlor Alkali ve VCM fabrikalarında geçici üretim duruşuna geçilmesi.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiKlor Alkali ve VCM fabrikalarında üretim faaliyetleri.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeniİş sürekliliği yönetimimiz kapsamında bütünlük ve güvenilirlik kriterleri, proses güvenliği ve İSG-Ç gereklilikleri doğrultusunda Klor Alkali ve VCM fabrikalarında detaylı incelemeler yapılmaktadır.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiKlor Alkali ve VCM fabrikalarında detaylı incelemeler yapılmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiPVC fabrikamızda ithal VCM hammaddesi teminiyle üretim yapılarak üretime etkinin azaltılması planlanmaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiSatışlarımız üzerinde etkinin, ithal VCM hammaddesi temini ile PVC üretimi yapılması ve ürün ticaretiyle azaltılması planlanmaktadır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıGeçici üretim duruşu nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerSatışlarımız üzerinde etkinin, ithal VCM hammaddesi temini ile PVC üretimi yapılması ve ürün ticareti ile azaltılması planlanmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylarİthal VCM hammaddesi temini ile PVC üretimi yapılması planlanmakta olup, Klor Alkali ve VCM fabrikalarında detaylı incelemeler yapılmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihKesikli PVC üretimi yapılacak olup, Klor Alkali ve VCM fabrikalarında detaylı incelemeler sonrasında nihai kararlar alınacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiKlor Alkali ve VCM fabrikalarında üretim etkilenecek olup, diğer ünitelerimiz üretimlerini devam ettirmektedir.AçıklamalarÜretim kompleksimizde iş sürekliliği yönetimimiz kapsamında bütünlük ve güvenilirlik kriterleri, proses güvenliği ve İSG-Ç gereklilikleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda Klor Alkali ve VCM fabrikalarında geçici üretim duruşuna geçilmesine karar verilmiş olup, söz konusu fabrikaların hammadde temin ettiği PVC fabrikamızın, ithal VCM hammaddesi teminiyle, kesikli PVC üretimi gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Geçici üretim duruşunda olan Klor Alkali ve VCM fabrikalarımıza ilişkin detaylı incelemeler yapılmakta olup, konuyla ilgili nihai kararlar ortaya çıktığında yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026855BIST