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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

05.05.2022 18:48
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Klor Alkali ve VCM fabrikalarında geçici üretim duruşuna geçilmesi.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Klor Alkali ve VCM fabrikalarında üretim faaliyetleri.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
İş sürekliliği yönetimimiz kapsamında bütünlük ve güvenilirlik kriterleri, proses güvenliği ve İSG-Ç gereklilikleri doğrultusunda Klor Alkali ve VCM fabrikalarında detaylı incelemeler yapılmaktadır.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Klor Alkali ve VCM fabrikalarında detaylı incelemeler yapılmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
PVC fabrikamızda ithal VCM hammaddesi teminiyle üretim yapılarak üretime etkinin azaltılması planlanmaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Satışlarımız üzerinde etkinin, ithal VCM hammaddesi temini ile PVC üretimi yapılması ve ürün ticaretiyle azaltılması planlanmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Geçici üretim duruşu nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Satışlarımız üzerinde etkinin, ithal VCM hammaddesi temini ile PVC üretimi yapılması ve ürün ticareti ile azaltılması planlanmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
İthal VCM hammaddesi temini ile PVC üretimi yapılması planlanmakta olup, Klor Alkali ve VCM fabrikalarında detaylı incelemeler yapılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Kesikli PVC üretimi yapılacak olup, Klor Alkali ve VCM fabrikalarında detaylı incelemeler sonrasında nihai kararlar alınacaktır.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Klor Alkali ve VCM fabrikalarında üretim etkilenecek olup, diğer ünitelerimiz üretimlerini devam ettirmektedir.
Açıklamalar

Üretim kompleksimizde iş sürekliliği yönetimimiz kapsamında bütünlük ve güvenilirlik kriterleri, proses güvenliği ve İSG-Ç gereklilikleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda Klor Alkali ve VCM fabrikalarında geçici üretim duruşuna geçilmesine karar verilmiş olup, söz konusu fabrikaların hammadde temin ettiği PVC fabrikamızın, ithal VCM hammaddesi teminiyle, kesikli PVC üretimi gerçekleştirmesi planlanmaktadır.  Geçici üretim duruşunda olan Klor Alkali ve VCM fabrikalarımıza ilişkin detaylı incelemeler yapılmakta olup, konuyla ilgili nihai kararlar ortaya çıktığında yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026855


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