***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
07.05.2021 07:54
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 2.956.174 984.739 6.573.171 -10.955 6.562.216
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 984.739 -984.739 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -27.123 -28.753 -13.129 -69.005 -6.683 -75.688
Dönem Karı (Zararı)
-13.129 -13.129 3.348 -9.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.123 -28.753 -55.876 -10.031 -65.907
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -88.672 -42.261 330.000 3.940.913 -13.129 0 6.504.166 -17.638 6.486.528
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -117.397 -35.659 371.941 3.476.572 1.087.675 7.592.629 -34.004 7.558.625
Transferler
0 1.087.675 -1.087.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -44.901 7.036 884.006 846.141 8.876 855.017
Dönem Karı (Zararı)
884.006 884.006 7.751 891.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.901 7.036 -37.865 1.125 -36.740
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -162.298 -28.623 371.941 4.564.247 884.006 0 8.438.770 -25.128 8.413.642
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
637.360 -32.748
Dönem Karı (Zararı)
891.757 -9.781
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
300.943 500.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
109.323 85.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.687 16.174
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.687 16.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.226 44.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.226 47.041
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.795 78.642
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -68.007 -30.909
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 102.802 109.551
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-1.777 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-104.992 255.282
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
250.094 20.473
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-497.022 -478.710
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-660.820 61.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.581 5.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-241.717 26.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-139.438 -57.127
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
462.034 -487.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
810 -14.575
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96 -220
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.006 -404
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
49.642 40.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.150 -52.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
695.678 12.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-23.434 -39.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.884 -5.201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-215.256 -130.289
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
152 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-131.184 -134.262
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-84.224 3.973
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-84.224 3.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-478.106 -303.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
476.690 1.066.382
Kredilerden Nakit Girişleri
6 116.787 505.386
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 359.903 560.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-867.626 -1.249.481
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -483.415 -919.618
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -384.211 -329.863
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.557 -8.131
Ödenen Faiz
-132.327 -137.779
Alınan Faiz
62.516 30.779
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.802 -5.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.002 -466.267
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
496.242 106.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
440.240 -360.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.502.010 4.037.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.942.250 3.676.938
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.942.250 5.502.010
Finansal Yatırımlar
7.433 5.198
Ticari Alacaklar
2.604.679 1.717.125
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 401.071 424.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.203.608 1.292.821
Diğer Alacaklar
6.963 3.805
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 1.429 239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.534 3.566
Stoklar
5 1.221.579 958.453
Peşin Ödenmiş Giderler
4.188.167 3.571.412
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.006.207 3.532.553
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 181.960 38.859
Diğer Dönen Varlıklar
58.088 101.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
58.088 101.733
ARA TOPLAM
14.029.159 11.859.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.029.159 11.859.736
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Diğer Alacaklar
8.812 8.355
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 8.745 8.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67 67
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.078.781 2.078.781
Maddi Duran Varlıklar
7 5.688.564 5.429.067
Kullanım Hakkı Varlıkları
222.962 200.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.900 41.894
Peşin Ödenmiş Giderler
163.028 77.480
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 23.089 24.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 139.939 53.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
246.919 263.844
Diğer Duran Varlıklar
14.648 15.319
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.648 15.319
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.477.524 8.123.703
TOPLAM VARLIKLAR
22.506.683 19.983.439
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.280.434 4.110.551
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.319 34.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 59.319 34.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.221.115 4.076.014
Banka Kredileri
6 1.921.068 2.014.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 40.524 40.753
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.259.523 2.020.941
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
308.123 320.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
308.123 320.839
Banka Kredileri
6 265.958 229.994
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 42.165 90.845
Ticari Borçlar
1.750.497 1.186.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 869.273 659.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
881.224 526.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.522 12.713
Diğer Borçlar
7.817 7.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 87 87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.730 7.721
Türev Araçlar
13.794 16.185
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
252.170 196.093
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 51.639 14.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 200.531 182.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 200.257 27.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.113 32.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.521 30.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.592 2.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.983 23.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.983 23.149
ARA TOPLAM
6.860.710 5.934.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.860.710 5.934.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.418.493 5.719.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
154.618 137.095
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 154.618 137.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.263.875 5.582.327
Banka Kredileri
6 2.062.240 1.876.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 44.136 42.851
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 4.157.499 3.663.089
Türev Araçlar
37.319 47.488
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
407.097 364.536
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 403.028 359.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.069 5.150
Uzun Vadeli Karşılıklar
141.836 131.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 141.836 131.312
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
227.586 227.876
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.232.331 6.490.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.093.041 12.424.814
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.438.770 7.592.629
Ödenmiş Sermaye
11 2.534.400 2.534.400
Sermaye Düzeltme Farkları
11 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.079 -28.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.079 -28.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.079 -28.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-190.921 -153.056
Yabancı Para Çevrim Farkları
-162.298 -117.397
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-28.623 -35.659
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-28.623 -35.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
371.941 371.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.564.247 3.476.572
Net Dönem Karı veya Zararı
884.006 1.087.675
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-25.128 -34.004
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.413.642 7.558.625
TOPLAM KAYNAKLAR
22.506.683 19.983.439
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5.033.898 2.766.353
Satışların Maliyeti
-3.814.125 -2.561.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.219.773 205.034
BRÜT KAR (ZARAR)
1.219.773 205.034
Genel Yönetim Giderleri
13 -93.289 -100.553
Pazarlama Giderleri
-32.899 -28.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.322 -6.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
309.140 111.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-213.881 -47.707
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.179.522 132.840
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.596 9.915
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5 -346
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.190.113 142.409
Finansman Gelirleri
14 1.478.478 751.082
Finansman Giderleri
14 -1.526.740 -882.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.141.851 10.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-250.094 -20.473
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -207.772 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -42.322 -20.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
891.757 -9.781
DÖNEM KARI (ZARARI)
891.757 -9.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.751 3.348
Ana Ortaklık Payları
884.006 -13.129
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 15 0,34880000 -0,00620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-36.742 -65.907
Yabancı Para Çevrim Farkları
-46.791 -27.970
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.561 -47.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.512 9.486
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.512 9.486
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.742 -65.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
855.015 -75.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.878 -6.683
Ana Ortaklık Payları
846.137 -69.005
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935099
BIST