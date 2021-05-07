***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 2.956.174 984.739 6.573.171 -10.955 6.562.216Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 984.739 -984.739 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -27.123 -28.753 -13.129 -69.005 -6.683 -75.688Dönem Karı (Zararı)-13.129 -13.129 3.348 -9.781Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.123 -28.753 -55.876 -10.031 -65.907Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -88.672 -42.261 330.000 3.940.913 -13.129 0 6.504.166 -17.638 6.486.528Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -117.397 -35.659 371.941 3.476.572 1.087.675 7.592.629 -34.004 7.558.625Transferler0 1.087.675 -1.087.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -44.901 7.036 884.006 846.141 8.876 855.017Dönem Karı (Zararı)884.006 884.006 7.751 891.757Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.901 7.036 -37.865 1.125 -36.740Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -162.298 -28.623 371.941 4.564.247 884.006 0 8.438.770 -25.128 8.413.642Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI637.360 -32.748Dönem Karı (Zararı)891.757 -9.781Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler300.943 500.687Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler109.323 85.553Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.687 16.174Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.687 16.174Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.226 44.563Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16.226 47.041Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.478Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.795 78.642Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -68.007 -30.909Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 102.802 109.551Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-1.777 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-104.992 255.282Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler250.094 20.473Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-39 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-497.022 -478.710Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-660.820 61.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.581 5.807Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-241.717 26.894Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-139.438 -57.127Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler462.034 -487.817Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)810 -14.575Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96 -220Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.006 -404Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)49.642 40.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.150 -52.638Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları695.678 12.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-23.434 -39.743Vergi İadeleri (Ödemeleri)-34.884 -5.201YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-215.256 -130.289Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri152 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-131.184 -134.262Verilen Nakit Avans ve Borçlar-84.224 3.973Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-84.224 3.973FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-478.106 -303.230Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri476.690 1.066.382Kredilerden Nakit Girişleri6 116.787 505.386Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 359.903 560.996Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-867.626 -1.249.481Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -483.415 -919.618Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -384.211 -329.863Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.557 -8.131Ödenen Faiz-132.327 -137.779Alınan Faiz62.516 30.779Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.802 -5.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.002 -466.267Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi496.242 106.035NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)440.240 -360.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.502.010 4.037.170DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.942.250 3.676.938Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.942.250 5.502.010Finansal Yatırımlar7.433 5.198Ticari Alacaklar2.604.679 1.717.125İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 401.071 424.304İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.203.608 1.292.821Diğer Alacaklar6.963 3.805İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 1.429 239İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.534 3.566Stoklar5 1.221.579 958.453Peşin Ödenmiş Giderler4.188.167 3.571.412İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 4.006.207 3.532.553İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 181.960 38.859Diğer Dönen Varlıklar58.088 101.733İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar58.088 101.733ARA TOPLAM14.029.159 11.859.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.029.159 11.859.736DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.910 8.910Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8.910 8.910Diğer Alacaklar8.812 8.355İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 8.745 8.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar67 67Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.078.781 2.078.781Maddi Duran Varlıklar7 5.688.564 5.429.067Kullanım Hakkı Varlıkları222.962 200.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.900 41.894Peşin Ödenmiş Giderler163.028 77.480İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 23.089 24.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 139.939 53.460Ertelenmiş Vergi Varlığı246.919 263.844Diğer Duran Varlıklar14.648 15.319İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14.648 15.319TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.477.524 8.123.703TOPLAM VARLIKLAR22.506.683 19.983.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.280.434 4.110.551İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar59.319 34.537Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 59.319 34.537İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.221.115 4.076.014Banka Kredileri6 1.921.068 2.014.320Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 40.524 40.753Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.259.523 2.020.941Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları308.123 320.839İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları308.123 320.839Banka Kredileri6 265.958 229.994İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 42.165 90.845Ticari Borçlar1.750.497 1.186.629İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 869.273 659.947İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar881.224 526.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.522 12.713Diğer Borçlar7.817 7.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 87 87İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.730 7.721Türev Araçlar13.794 16.185Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)252.170 196.093İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 51.639 14.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 200.531 182.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 200.257 27.369Kısa Vadeli Karşılıklar15.113 32.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 12.521 30.252Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.592 2.592Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.983 23.149İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.983 23.149ARA TOPLAM6.860.710 5.934.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.860.710 5.934.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.418.493 5.719.422İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar154.618 137.095Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 154.618 137.095İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.263.875 5.582.327Banka Kredileri6 2.062.240 1.876.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 44.136 42.851İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 4.157.499 3.663.089Türev Araçlar37.319 47.488Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)407.097 364.536İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 403.028 359.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.069 5.150Uzun Vadeli Karşılıklar141.836 131.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 141.836 131.312Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü227.586 227.876TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.232.331 6.490.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.093.041 12.424.814ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.438.770 7.592.629Ödenmiş Sermaye11 2.534.400 2.534.400Sermaye Düzeltme Farkları11 238.988 238.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)64.188 64.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28.079 -28.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.079 -28.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.079 -28.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-190.921 -153.056Yabancı Para Çevrim Farkları-162.298 -117.397Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-28.623 -35.659Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-28.623 -35.659Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler371.941 371.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.564.247 3.476.572Net Dönem Karı veya Zararı884.006 1.087.675Kontrol Gücü Olmayan Paylar-25.128 -34.004TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.413.642 7.558.625TOPLAM KAYNAKLAR22.506.683 19.983.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5.033.898 2.766.353Satışların Maliyeti-3.814.125 -2.561.319TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.219.773 205.034BRÜT KAR (ZARAR)1.219.773 205.034Genel Yönetim Giderleri13 -93.289 -100.553Pazarlama Giderleri-32.899 -28.482Araştırma ve Geliştirme Giderleri-9.322 -6.946Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler309.140 111.494Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-213.881 -47.707ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.179.522 132.840Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.596 9.915Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5 -346FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.190.113 142.409Finansman Gelirleri14 1.478.478 751.082Finansman Giderleri14 -1.526.740 -882.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.141.851 10.692Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-250.094 -20.473Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -207.772 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -42.322 -20.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)891.757 -9.781DÖNEM KARI (ZARARI)891.757 -9.781Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.751 3.348Ana Ortaklık Payları884.006 -13.129Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 15 0,34880000 -0,00620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-36.742 -65.907Yabancı Para Çevrim Farkları-46.791 -27.970Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.561 -47.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.512 9.486Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-2.512 9.486DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.742 -65.907TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)855.015 -75.688Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.878 -6.683Ana Ortaklık Payları846.137 -69.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935099BIST