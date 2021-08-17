***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 07:30
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 813.291 -813.291 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -43.018 -24.813 134.116 66.285 -10.823 55.462
Dönem Karı (Zararı)
134.116 134.116 1.300 135.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.018 -24.813 -67.831 -12.123 -79.954
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -104.567 -38.321 330.000 2.227.578 134.116 0 4.926.121 -21.778 4.904.343
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -117.397 -35.659 371.941 3.476.572 1.087.675 7.592.629 -34.004 7.558.625
Transferler
0 1.087.675 -1.087.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -63.039 4.061 2.220.011 2.161.033 -4.405 2.156.628
Dönem Karı (Zararı)
2.220.011 2.220.011 -3.752 2.216.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.039 4.061 -58.978 -653 -59.631
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -180.436 -31.598 371.941 4.564.247 2.220.011 0 9.753.662 -38.409 9.715.253
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.554.516 993.887
Dönem Karı (Zararı)
2.216.259 135.416
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.313.800 868.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
241.240 190.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
423 1.013
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 423 1.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.867 45.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.088 46.713
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.779 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.722 150.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -164.191 -56.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 215.913 207.580
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-3.364 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
327.849 414.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 656.521 68.074
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-458 -1.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-458 -1.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.692.400 41.176
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.581.599 179.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.012 4.522
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-752.540 165.779
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-319.238 -103.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
981.115 -324.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.197 720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.560 -5.025
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.679 -2.382
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
31.968 94.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.052 30.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.837.659 1.045.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.378 -41.512
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-253.765 -9.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-376.051 -239.629
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
487 1.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-319.883 -226.731
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-56.655 -14.892
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-56.655 -14.892
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-570.278 -206.753
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.119.027 2.153.521
Kredilerden Nakit Girişleri
8 703.728 1.223.759
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 1.415.299 929.762
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.639.398 -2.204.688
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.839.530 -1.553.489
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -799.868 -651.199
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.218 -23.516
Ödenen Faiz
-183.315 -182.856
Alınan Faiz
166.266 55.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.640 -5.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
608.187 547.505
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
64.147 -24.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
672.334 522.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.502.010 4.037.170
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.174.344 4.559.829
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.174.344 5.502.010
Finansal Yatırımlar
7.576 5.198
Ticari Alacaklar
3.408.498 1.717.125
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 417.485 424.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.991.013 1.292.821
Diğer Alacaklar
26.172 3.805
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 3.273 239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.899 3.566
Stoklar
6 1.733.778 958.453
Peşin Ödenmiş Giderler
4.536.836 3.571.412
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 4.189.657 3.532.553
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 347.179 38.859
Diğer Dönen Varlıklar
119.175 101.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
119.175 101.733
ARA TOPLAM
16.006.379 11.859.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.006.379 11.859.736
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
9.329 8.355
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 9.262 8.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67 67
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.078.781 2.078.781
Maddi Duran Varlıklar
9 5.848.549 5.429.067
Kullanım Hakkı Varlıkları
212.088 200.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.329 41.894
Peşin Ödenmiş Giderler
140.258 77.480
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 27.909 24.020
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 112.349 53.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 246.273 263.844
Diğer Duran Varlıklar
15.206 15.319
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15.206 15.319
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.601.723 8.123.703
TOPLAM VARLIKLAR
24.608.102 19.983.439
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.154.995 4.110.551
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.951 34.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 59.951 34.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.095.044 4.076.014
Banka Kredileri
8 1.098.328 2.014.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 36.930 40.753
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.959.786 2.020.941
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
823.061 320.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
823.061 320.839
Banka Kredileri
8 714.956 229.994
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 108.105 90.845
Ticari Borçlar
2.197.191 1.186.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 925.589 659.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.271.602 526.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 13.909 12.713
Diğer Borçlar
6.248 7.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 87 87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.161 7.721
Türev Araçlar
20.931 16.185
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
245.366 196.093
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 45.429 14.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 199.937 182.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 366.947 27.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.087 32.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 15.716 30.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 9.371 2.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.426 23.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.426 23.149
ARA TOPLAM
7.874.161 5.934.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.874.161 5.934.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.178.769 5.719.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
155.979 137.095
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 155.979 137.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.022.790 5.582.327
Banka Kredileri
8 1.634.219 1.876.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 43.022 42.851
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 4.345.549 3.663.089
Türev Araçlar
34.626 47.488
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
418.128 364.536
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 415.160 359.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.968 5.150
Uzun Vadeli Karşılıklar
149.559 131.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 149.559 131.312
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 237.606 227.876
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.018.688 6.490.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.892.849 12.424.814
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.753.662 7.592.629
Ödenmiş Sermaye
13 2.534.400 2.534.400
Sermaye Düzeltme Farkları
13 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.079 -28.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.079 -28.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.079 -28.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-212.034 -153.056
Yabancı Para Çevrim Farkları
-180.436 -117.397
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.598 -35.659
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-31.598 -35.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
371.941 371.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.564.247 3.476.572
Net Dönem Karı veya Zararı
2.220.011 1.087.675
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.409 -34.004
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.715.253 7.558.625
TOPLAM KAYNAKLAR
24.608.102 19.983.439
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 12.430.451 5.007.961 7.396.553 2.241.608
Satışların Maliyeti
15 -9.336.016 -4.424.977 -5.512.569 -1.856.712
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.094.435 582.984 1.883.984 384.896
BRÜT KAR (ZARAR)
3.094.435 582.984 1.883.984 384.896
Genel Yönetim Giderleri
16 -198.175 -170.931 -104.886 -70.378
Pazarlama Giderleri
-74.504 -55.773 -41.605 -27.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 474.976 179.589 165.836 68.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -343.567 -90.252 -129.686 -42.545
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.953.165 445.617 1.773.643 312.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.575 24.799 10.979 14.884
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12 -346 -7 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.974.728 470.070 1.784.615 327.661
Finansman Gelirleri
18 2.168.112 1.297.790 689.634 546.708
Finansman Giderleri
18 -2.270.060 -1.564.370 -743.320 -681.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.872.780 203.490 1.730.929 192.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-656.521 -68.074 -406.427 -47.601
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -593.223 -23.030 -385.451 -23.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -63.298 -45.044 -20.976 -24.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.216.259 135.416 1.324.502 145.197
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.216.259 135.416 1.324.502 145.197
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.752 1.300 -11.503 -2.048
Ana Ortaklık Payları
2.220.011 134.116 1.336.005 147.245
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 20 0,87600000 0,06350000 0,52710000 0,06700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-59.633 -79.954 -22.891 -14.045
Yabancı Para Çevrim Farkları
-66.127 -44.505 -19.336 -16.533
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.117 -44.311 -4.444 3.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.623 8.862 889 -624
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.623 8.862 889 -624
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.633 -79.954 -22.891 -14.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.156.626 55.462 1.301.611 131.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.403 -10.823 -13.281 -4.138
Ana Ortaklık Payları
2.161.029 66.285 1.314.892 135.290
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958514
BIST