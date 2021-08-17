***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 813.291 -813.291 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -43.018 -24.813 134.116 66.285 -10.823 55.462Dönem Karı (Zararı)134.116 134.116 1.300 135.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-43.018 -24.813 -67.831 -12.123 -79.954Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -104.567 -38.321 330.000 2.227.578 134.116 0 4.926.121 -21.778 4.904.343Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -117.397 -35.659 371.941 3.476.572 1.087.675 7.592.629 -34.004 7.558.625Transferler0 1.087.675 -1.087.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -63.039 4.061 2.220.011 2.161.033 -4.405 2.156.628Dönem Karı (Zararı)2.220.011 2.220.011 -3.752 2.216.259Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-63.039 4.061 -58.978 -653 -59.631Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -180.436 -31.598 371.941 4.564.247 2.220.011 0 9.753.662 -38.409 9.715.253Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.554.516 993.887Dönem Karı (Zararı)2.216.259 135.416Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.313.800 868.569Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler241.240 190.362Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler423 1.013Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 423 1.013Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.867 45.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.088 46.713Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.779 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.722 150.873Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -164.191 -56.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 215.913 207.580Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-3.364 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler327.849 414.224Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 656.521 68.074Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-458 -1.872Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-458 -1.872İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.692.400 41.176Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.581.599 179.854Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.012 4.522Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-752.540 165.779Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-319.238 -103.019Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler981.115 -324.129Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.197 720Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.560 -5.025Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.679 -2.382Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)31.968 94.315İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.052 30.541Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.837.659 1.045.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-29.378 -41.512Vergi İadeleri (Ödemeleri)-253.765 -9.762YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-376.051 -239.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri487 1.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-319.883 -226.731Verilen Nakit Avans ve Borçlar-56.655 -14.892Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-56.655 -14.892FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-570.278 -206.753Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.119.027 2.153.521Kredilerden Nakit Girişleri8 703.728 1.223.759Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 1.415.299 929.762Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.639.398 -2.204.688Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.839.530 -1.553.489Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -799.868 -651.199Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.218 -23.516Ödenen Faiz-183.315 -182.856Alınan Faiz166.266 55.786Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.640 -5.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)608.187 547.505Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi64.147 -24.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)672.334 522.659DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.502.010 4.037.170DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.174.344 4.559.829Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.174.344 5.502.010Finansal Yatırımlar7.576 5.198Ticari Alacaklar3.408.498 1.717.125İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 417.485 424.304İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.991.013 1.292.821Diğer Alacaklar26.172 3.805İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 3.273 239İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.899 3.566Stoklar6 1.733.778 958.453Peşin Ödenmiş Giderler4.536.836 3.571.412İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 4.189.657 3.532.553İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 347.179 38.859Diğer Dönen Varlıklar119.175 101.733İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar119.175 101.733ARA TOPLAM16.006.379 11.859.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.006.379 11.859.736DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.910 8.910Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 8.910 8.910Diğer Alacaklar9.329 8.355İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 9.262 8.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar67 67Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.078.781 2.078.781Maddi Duran Varlıklar9 5.848.549 5.429.067Kullanım Hakkı Varlıkları212.088 200.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.329 41.894Peşin Ödenmiş Giderler140.258 77.480İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 27.909 24.020İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 112.349 53.460Ertelenmiş Vergi Varlığı14 246.273 263.844Diğer Duran Varlıklar15.206 15.319İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15.206 15.319TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.601.723 8.123.703TOPLAM VARLIKLAR24.608.102 19.983.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.154.995 4.110.551İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar59.951 34.537Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 59.951 34.537İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.095.044 4.076.014Banka Kredileri8 1.098.328 2.014.320Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 36.930 40.753Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 2.959.786 2.020.941Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları823.061 320.839İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları823.061 320.839Banka Kredileri8 714.956 229.994İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 108.105 90.845Ticari Borçlar2.197.191 1.186.629İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 925.589 659.947İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.271.602 526.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 13.909 12.713Diğer Borçlar6.248 7.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 87 87İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.161 7.721Türev Araçlar20.931 16.185Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)245.366 196.093İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 45.429 14.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 199.937 182.074Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 366.947 27.369Kısa Vadeli Karşılıklar25.087 32.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 15.716 30.252Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 9.371 2.592Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.426 23.149İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.426 23.149ARA TOPLAM7.874.161 5.934.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.874.161 5.934.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.178.769 5.719.422İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar155.979 137.095Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 155.979 137.095İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.022.790 5.582.327Banka Kredileri8 1.634.219 1.876.387Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 43.022 42.851İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 4.345.549 3.663.089Türev Araçlar34.626 47.488Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)418.128 364.536İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 415.160 359.386İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.968 5.150Uzun Vadeli Karşılıklar149.559 131.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 149.559 131.312Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 237.606 227.876TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.018.688 6.490.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.892.849 12.424.814ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.753.662 7.592.629Ödenmiş Sermaye13 2.534.400 2.534.400Sermaye Düzeltme Farkları13 238.988 238.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)64.188 64.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28.079 -28.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.079 -28.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.079 -28.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-212.034 -153.056Yabancı Para Çevrim Farkları-180.436 -117.397Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.598 -35.659Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-31.598 -35.659Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler371.941 371.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.564.247 3.476.572Net Dönem Karı veya Zararı2.220.011 1.087.675Kontrol Gücü Olmayan Paylar-38.409 -34.004TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.715.253 7.558.625TOPLAM KAYNAKLAR24.608.102 19.983.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 12.430.451 5.007.961 7.396.553 2.241.608Satışların Maliyeti15 -9.336.016 -4.424.977 -5.512.569 -1.856.712TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.094.435 582.984 1.883.984 384.896BRÜT KAR (ZARAR)3.094.435 582.984 1.883.984 384.896Genel Yönetim Giderleri16 -198.175 -170.931 -104.886 -70.378Pazarlama Giderleri-74.504 -55.773 -41.605 -27.291Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 474.976 179.589 165.836 68.095Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -343.567 -90.252 -129.686 -42.545ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.953.165 445.617 1.773.643 312.777Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.575 24.799 10.979 14.884Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12 -346 -7 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.974.728 470.070 1.784.615 327.661Finansman Gelirleri18 2.168.112 1.297.790 689.634 546.708Finansman Giderleri18 -2.270.060 -1.564.370 -743.320 -681.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.872.780 203.490 1.730.929 192.798Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-656.521 -68.074 -406.427 -47.601Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -593.223 -23.030 -385.451 -23.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -63.298 -45.044 -20.976 -24.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.216.259 135.416 1.324.502 145.197DÖNEM KARI (ZARARI)2.216.259 135.416 1.324.502 145.197Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.752 1.300 -11.503 -2.048Ana Ortaklık Payları2.220.011 134.116 1.336.005 147.245Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 20 0,87600000 0,06350000 0,52710000 0,06700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-59.633 -79.954 -22.891 -14.045Yabancı Para Çevrim Farkları-66.127 -44.505 -19.336 -16.533Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.117 -44.311 -4.444 3.112Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.623 8.862 889 -624Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-1.623 8.862 889 -624DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.633 -79.954 -22.891 -14.045TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.156.626 55.462 1.301.611 131.152Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.403 -10.823 -13.281 -4.138Ana Ortaklık Payları2.161.029 66.285 1.314.892 135.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958514BIST