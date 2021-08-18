***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.08.2021Genel Kurul Tarihi 17.09.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi No:6/1 SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası 35800 Aliağa / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2020 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması4 - 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri6 - 2020 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeler i"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 INFORMATION MEMORANDUM_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 17 Eylül 2021 Cuma günü saat 14.00' de, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959105BIST