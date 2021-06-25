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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

25.06.2021 20:05



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018 , 07.03.2019, 15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu çeşitli kararları ile Şirketimiz'in STAR'ın sermayesinde %18 oranında dolaylı hissedar olmasını teminen, SOCAR Türkiye ile 720.000.000 USD tutarında bir Hisse Satış Sözleşmesi ("HSS") imzalanmasına hisse devir bedelinin üç eşit taksitte ödenmesine son taksidin en geç 30 Haziran 2021 olarak belirlenen Kapanış tarihinde hisse devri ile eş zamanlı olarak yapılmasına ve hisse devri ile ilgili gerekli tüm aksiyonların alınmasına karar vermiş idi.  Ancak, tüm dünyada etkisini sürdüren pandemi (küresel salgın) ve piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisi ve bu gelişmeler sebebiyle STAR'ın finansman sözleşmeleri tahtında proje tamamlanma tarihinin henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, Kapanış tarihinin en geç 03.01.2022 tarihine kadar ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu husus ile ilgili SOCAR Türkiye ile mutabakata varılarak Sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944271


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