***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.08.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.09.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu2021.pdfEK: 2 ProfitDistribution Table2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.534.400.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 417.325.201,35Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 6.497.447.000 5.559.369.972,564. Vergiler ( - ) 1.045.741.000 1.059.878.542,165. Net Dönem Kârı 5.451.706.000 4.499.491.430,46. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 224.974.571,52 224.974.571,528. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.226.731.428,48 4.274.516.858,88Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.226.731.428,48 4.274.516.858,889. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.303.720,75 5.303.720,7510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.232.035.149,23 4.279.820.579,6311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 83.486,98 83.486,9819. Olağanüstü Yedek 5.226.647.941,5 4.274.433.371,920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 5.451.706.000 TL Net Dönem Karı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 4.499.491.430,40 TL Net Dönem Karı elde etmiştir.Bu doğrultuda, finansal piyasaların mevcut durumunu ve 26.01.2023 ödeme vadeli tahvilimizin itfasını dikkate alarak- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 224.974.571,52 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,- Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari dönem net dönem karından genel kanuni yedek akçenin ve 83.486,98 TL'nin ise özel yedekler olarak ayrılmaları sonrası kalan 4.274.433.371,90 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,- SPK'nın II-14.1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Dönem Net Karından genel kanuni yedek akçenin ve 83.486,98 TL'nin ise özel yedekler olarak ayrılmaları sonrası kalan 5.226.647.941,50 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,- Bu kararın 2021 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054822BIST