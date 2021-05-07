***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.05.2021 18:36
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 07.05.2021 tarih ve BİAŞ-2-2005 sayılı, "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935392
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0188
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,06
|Açılış
|: 485,69
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2360
|8,2410
|% -0,35
|
|Euro
|9,9955
|10,0238
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,4835
|11,5411
|% 0,27
|
|Frank
|9,0938
|9,1485
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1873
|2,1982
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|20,05
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,35
|68,35
|0,26
|