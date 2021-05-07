***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 07.05.2021 tarih ve BİAŞ-2-2005 sayılı, "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk." konulu yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935392BIST