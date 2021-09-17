***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2021 19:08
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Rövnag ABDULLAYEV) Yönetim Kurulu Başkanı,
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Süleyman GASIMOV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Zaur GURBANOV Yönetim Kurulu Üyesi,
Kanan NAJAFOV Yönetim Kurulu Üyesi,
Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi,
İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi.
Fatih KILINÇ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,
Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,
Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964400
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1154
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0869
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:59486,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,88
|Açılış
|: 486,40
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6354
|8,6368
|% 1,30
|
|Euro
|10,1377
|10,1442
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,8454
|11,9048
|% 1,07
|
|Frank
|9,2414
|9,2970
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% 1,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-2,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,84
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında