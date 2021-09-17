***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Rövnag ABDULLAYEV) Yönetim Kurulu Başkanı,SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Süleyman GASIMOV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Zaur GURBANOV Yönetim Kurulu Üyesi,Kanan NAJAFOV Yönetim Kurulu Üyesi,Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi,İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi.Fatih KILINÇ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964400BIST