***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSOCAR TURKEY PETROKİMYA A.Ş. RÖVNAG ABDULLAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 30.05.2008 İcrada Görevli Değil - SOCAR BAŞKANI Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SOCAR TURKEY ENERJİ A.Ş. SÜLEYMAN GASIMOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 08.05.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOCAR EKONOMİK KONULARDAN SORUMLU BŞK. YRD. Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiZAUR GURBANOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli Değil - SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiKANAN NAJAFOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.09.2021 İcrada Görevli Değil - SOCAR Başkan Yardımcısı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiİLHAMİ ÖZŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 13.04.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ -- Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MEHMET CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 22.06.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667203 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıNESLİHAN TONBUL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.03.2018 İcrada Görevli Değil - Üniversitede Öğretim Görevlisi ve çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET BOSTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667203 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiFATİH KILINÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 12.07.2021 İcrada Görevli Değil - Hazine ve Maliye Bakanlığında Daire Başkanı Evet 0 C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959105 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964403BIST