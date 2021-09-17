***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.09.2021 19:06
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiştir Denetimden Sorumlu Komite, Sn. Mehmet CEYLAN (Başkan) ve Sn. Mehmet BOSTAN (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi, Sn. Mehmet BOSTAN (Başkan), Sn. Kanan NAJAFOV (Üye), Sn. Neslihan TONBUL (Üye) ve Tebliğ'in 11.2 maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Emre Can YÜCEOĞLU (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sn. Fatih KILINÇ (Başkan), Sn. Süleyman GASIMOV (Üye) ve Sn. Zaur GURBANOV (Üye).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964399
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1128
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0845
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:59486,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,23
|Açılış
|: 486,75
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6350
|8,6386
|% 1,32
|
|Euro
|10,1380
|10,1434
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,8384
|11,8977
|% 1,01
|
|Frank
|9,2374
|9,2930
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% 1,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-2,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,34
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,84
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında