***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:08
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065975
BIST
17:273.062
En Yüksek
|Değişim
|: -4,27%
|| -136,66
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.057
17:2718,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2718,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0771
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:27982,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,70
|Açılış
|: 982,53
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BFREN
|1.390,40
|23.983.693
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|HEKTS
|53,55
|1.924.923.552
|% -10,00
|
|ALARK
|56,30
|441.156.635
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.047.822
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.025.054
|% -9,96
|
|AVOD
|2,36
|74.721.587
|% -9,92
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|29,26
|3.215.391.894
|% 1,81
|
|YKBNK
|6,85
|2.074.452.833
|% -2,97
|
|HEKTS
|53,55
|1.924.923.552
|% -10,00
|
|GARAN
|18,64
|1.795.965.832
|% -3,17
|
|SKBNK
|1,83
|945.081.132
|% -1,61
|
|TSKB
|2,39
|987.416.532
|% 2,14
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,85
|2.074.452.833
|% -2,97
|
|ZOREN
|3,18
|896.833.199
|% -7,83
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5182
|18,5303
|% 0,07
|
|Euro
|18,0652
|18,0798
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,2782
|20,3799
|% 0,95
|
|Frank
|18,7992
|18,9124
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9167
|4,9413
|% 0,40
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,79
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.585
|6.670
|-111,00
|
|Yarım
|3.204
|3.261
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.631
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-1,03
|
Seans Raporu
17:25
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17:40ULUUN
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 22.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 611, 519 adet işlem
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TKFEN, TOASO
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TUPRS, VESTL