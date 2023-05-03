***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 10:13
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145861
BIST
10:274.427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -78,86
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.427
10:2719,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4962
En Düşük
19,4480
10:2721,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1386
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,5472
En Düşük
21,3838
10:271.261,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.261,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler10:27
|INTEM
|77,00
|4.078.228
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|40.565.220
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|8.705.080
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,81
|39.834.771
|% 7,02
|
|DERIM
|10,57
|18.628.792
|% 6,77
|
|KOPOL
|40,50
|72.442.384
|% -10,00
|
|BURCE
|79,75
|7.124.380
|% -9,99
|
|IHAAS
|139,10
|9.213.706
|% -9,97
|
|VKING
|27,82
|68.326
|% -9,97
|
|GLCVY
|19,77
|4.925.088
|% -9,86
|
|EUPWR
|76,85
|1.614.318.894
|% -2,66
|
|THYAO
|125,90
|734.622.912
|% -0,32
|
|EREGL
|31,54
|340.099.106
|% -2,17
|
|TUPRS
|65,50
|296.627.360
|% 0,23
|
|GARAN
|27,54
|223.972.338
|% -0,22
|
|EUPWR
|76,85
|1.614.318.894
|% -2,66
|
|EKGYO
|5,64
|106.957.492
|% -1,91
|
|YKBNK
|9,30
|147.308.866
|% -0,53
|
|ISCTR
|10,73
|166.024.196
|% 0,19
|
|HALKB
|10,83
|156.981.455
|% 3,14
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4788
|19,4851
|% 0,12
|
|Euro
|21,5210
|21,5472
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,3115
|24,4334
|% 0,50
|
|Frank
|21,8142
|21,9456
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1783
|5,2043
|% 0,09
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|-0,04
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.264
|1,78
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.190
|9.480
|-4,00
|
|Yarım
|4.457
|4.608
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.297
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,09
|