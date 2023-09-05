***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 11:05
***PETUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PETUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191612
BIST
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14:558.163
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 22,15
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:5526,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0292
|Açılış
|: 26,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:5528,7698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0810
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:551.663,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.663,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:53
|GLBMD
|31,46
|35.247.352
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|61.696.748
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|64.778.629
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|41.470.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|1.116.083
|% 10,00
|
|KTLEV
|36,68
|1.743.024.908
|% -9,97
|
|FZLGY
|20,82
|343.191.777
|% -5,36
|
|PNLSN
|60,15
|166.768.378
|% -4,37
|
|EUREN
|20,60
|284.619.695
|% -4,10
|
|PLTUR
|16,65
|52.702.902
|% -3,70
|
|EUPWR
|241,40
|4.031.108.694
|% 0,29
|
|ASTOR
|142,00
|3.644.415.713
|% -2,00
|
|IZENR
|71,80
|2.600.223.324
|% 9,95
|
|KTLEV
|36,68
|1.743.024.908
|% -9,97
|
|CWENE
|405,70
|1.445.521.974
|% 5,98
|
|KTLEV
|36,68
|1.743.024.908
|% -9,97
|
|IZENR
|71,80
|2.600.223.324
|% 9,95
|
|ASGYO
|23,32
|783.286.522
|% -3,24
|
|ASTOR
|142,00
|3.644.415.713
|% -2,00
|
|AKFYE
|15,46
|348.163.086
|% -0,90
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7838
|26,7938
|% 0,13
|
|Euro
|28,7581
|28,7670
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,5334
|33,7015
|% -0,50
|
|Frank
|30,0271
|30,2080
|% -0,39
|
|Riyal
|7,1216
|7,1573
|% 0,07
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|11.260
|11.430
|-4,00
|
|Tam
|11.026
|11.122
|-22,00
|
|Yarım
|5.530
|5.579
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,40
|
|B. Petrol
|88,50
|88,50
|-0,52
|
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