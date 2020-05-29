***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 18:21
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 196.203.005 164.949.246
Satışların Maliyeti
12 -157.580.469 -142.372.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.622.536 22.576.294
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
12 -173.661 -25.100
BRÜT KAR (ZARAR)
38.448.875 22.551.194
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.351.859 -6.160.627
Pazarlama Giderleri
13 -9.261.573 -7.977.216
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -764.874 -459.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.555.918 2.194.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.616.823 -1.924.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.009.664 8.223.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 180.581 795.864
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 -43.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 1.172.637 -4.921.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.362.882 4.054.780
Finansman Gelirleri
16 1.891.769 980.088
Finansman Giderleri
16 -1.306.784 -1.183.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.947.867 3.851.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.038.897 -1.781.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -62.478 -2.146.464
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 1.101.375 365.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.986.764 2.070.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.986.764 2.070.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.986.764 2.070.640
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,57660000 0,04780000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.031.992 2.536.460
Dönem Karı (Zararı)
24.986.764 2.070.640
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.986.764 2.070.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.253.160 12.986.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.665.420 4.161.996
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
80.769 -19.822
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.826 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 46.943 -19.822
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.283.731 3.794.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.821.139 1.773.674
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.462.592 2.020.992
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-12.802 -14.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.056.531 -1.426.337
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14,15,16 -1.425.235 -1.637.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14,16 368.704 210.903
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-663.790 -253.108
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
173.661 25.100
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 173.661 25.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.172.637 4.921.209
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.172.637 4.921.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.038.897 1.781.155
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.764 16.209
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.764 16.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.543.937 -10.098.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.845.543 -12.989.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.574.251 -13.809.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.271.292 820.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.124 24.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.124 24.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.478.443 14.012.215
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.638.841 2.995.225
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-232.444 353.637
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.788.365 -15.387.702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
591.761 -12.680.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.196.604 -2.707.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.035.556 1.081.570
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.607.596 6.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
938.011 -194.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.929 -46.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
955.940 -148.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.695.987 4.958.799
Ödenen Faiz
-266.381 -210.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.156.801 -2.189.664
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -2.240.813 -21.772
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.598.825 8.495.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.764 22.146
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.764 22.146
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.795.524 -1.078.974
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.293.776 -551.386
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-501.748 -527.588
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-39.234.299 7.915.556
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-39.234.299 7.915.556
Alınan Faiz
1.425.234 1.637.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.526.586 -850.841
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.198.273 4.251.842
Kredilerden Nakit Girişleri
27.198.273 4.251.842
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.150.511 -4.824.142
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.122.440 -4.201.840
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-28.071 -622.302
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-471.176 -278.541
Ödenen Temettüler
-4.050.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.040.247 10.181.587
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
245.384 63.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-794.863 10.245.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.544.019 3.599.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.749.156 13.844.858
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
30.749.156 31.544.019
Ticari Alacaklar
131.735.939 117.367.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 109.156.752 96.159.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22.579.187 21.207.926
Diğer Alacaklar
51.129.056 10.182.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 51.104.735 10.154.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.321 28.445
Stoklar
4 62.955.992 59.477.549
Canlı Varlıklar
11.412.986 13.225.488
Peşin Ödenmiş Giderler
2.258.688 2.026.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.258.688 2.026.244
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 78.817 0
Diğer Dönen Varlıklar
180.621 162.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
180.621 162.692
ARA TOPLAM
290.501.255 233.985.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
290.501.255 233.985.604
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.518.196 1.518.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 238.670.039 237.886.622
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21.115.000 21.115.000
Maddi Duran Varlıklar
8 348.322.204 351.150.676
Arazi ve Arsalar
165.122.476 165.122.476
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.475.350 9.475.350
Binalar
70.071.360 70.744.574
Tesis, Makine ve Cihazlar
88.075.500 90.237.402
Taşıtlar
448.584 509.627
Mobilya ve Demirbaşlar
9.367.542 9.480.798
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.761.392 5.580.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.575.360 1.557.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.791.082 2.485.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.791.082 2.485.274
Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
613.996.244 615.717.680
TOPLAM VARLIKLAR
904.497.499 849.703.284
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.200.161 6.342.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.200.161 6.342.080
Banka Kredileri
9 27.306.389 5.230.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 893.772 1.111.524
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.617.189 3.615.787
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 3.617.189 3.615.787
Ticari Borçlar
114.986.233 111.059.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 23.896.271 23.304.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 91.089.962 87.754.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.462.843 1.529.111
Diğer Borçlar
48.311.493 9.568.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 45.281.735 7.487.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.029.758 2.081.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.425.138 253.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.425.138 253.126
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 2.099.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.002.798 722.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
600.916 321.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 401.882 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.467 5.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.467 5.438
ARA TOPLAM
206.019.322 135.196.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.019.322 135.196.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
763.397 578.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
763.397 578.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 763.397 578.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.033.599 30.969.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
32.033.599 30.969.303
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 27.021.388 28.258.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.818.384 59.806.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.837.706 195.002.987
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
638.659.793 654.700.297
Ödenmiş Sermaye
11 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
272.033.143 274.598.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
191.987.327 193.834.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 204.479.731 205.783.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.492.404 -11.948.593
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
79.313.625 80.030.871
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
732.191 732.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.684.914 9.266.243
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.684.914 9.266.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.491.255 45.523.458
Yasal Yedekler
11 49.491.255 45.523.458
Diğer Özkaynak Payları
-2.377.849 -2.377.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
203.447.013 201.102.304
Net Dönem Karı veya Zararı
24.986.764 46.193.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
638.659.793 654.700.297
TOPLAM KAYNAKLAR
904.497.499 849.703.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 503.082 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 0 180.874.434 7.797.614 0 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556
Transferler
-1.292.955 -1.292.955 -362.306 -1.655.261 63.772.650 -62.117.389 1.655.261 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.149.162 -1.149.162 -617.801 -1.766.963 675.985 675.985 2.070.640 2.070.640 979.661 979.661
Dönem Karı (Zararı)
2.070.640 2.070.640 2.070.640 2.070.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.149.162 -1.149.162 -617.801 -1.766.963 675.985 675.985 -1.090.979 -1.090.979
Kar Payları
3.ii.m 4.194.423 -48.305.407 0 -48.305.407 -44.110.984 -44.110.984
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 503.082 171.693.952 -10.963.894 160.730.058 16.722.152 177.452.210 8.473.599 0 8.473.599 45.523.458 0 196.131.692 2.070.640 198.202.332 510.549.233 510.549.233
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 732.191 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 273.865.809 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-1.303.800 -1.303.800 -659.842 -1.963.642 48.157.230 -46.193.588 1.963.642 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-543.811 -543.811 -57.404 -601.215 1.418.671 1.418.671 24.986.764 24.986.764 25.804.220 25.804.220
Dönem Karı (Zararı)
24.986.764 24.986.764 24.986.764 24.986.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-543.811 -543.811 -57.404 -601.215 1.418.671 1.418.671 817.456 817.456
Kar Payları
3.ii.m 3.967.797 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.724 -41.844.724
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 732.191 204.479.731 -12.492.404 191.987.327 79.313.625 271.300.952 10.684.914 10.684.914 49.491.255 -2.377.849 203.447.013 24.986.764 228.433.777 638.659.793 638.659.793
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.986.764 2.070.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-601.215 -1.766.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-679.764 -1.436.453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-57.404 -617.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7 -328.892 -609.138
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
7 271.488 -8.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
135.953 287.291
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 135.953 287.291
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.418.671 675.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.418.671 675.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
7 1.418.671 675.985
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
817.456 -1.090.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.804.220 979.662
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.804.220 979.662
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847780
BIST