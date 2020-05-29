***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 196.203.005 164.949.246Satışların Maliyeti12 -157.580.469 -142.372.952TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.622.536 22.576.294Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları12 -173.661 -25.100BRÜT KAR (ZARAR)38.448.875 22.551.194Genel Yönetim Giderleri13 -6.351.859 -6.160.627Pazarlama Giderleri13 -9.261.573 -7.977.216Araştırma ve Geliştirme Giderleri13 -764.874 -459.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.555.918 2.194.207Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.616.823 -1.924.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.009.664 8.223.810Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 180.581 795.864Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 -43.685Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 1.172.637 -4.921.209FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.362.882 4.054.780Finansman Gelirleri16 1.891.769 980.088Finansman Giderleri16 -1.306.784 -1.183.073SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.947.867 3.851.795Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.038.897 -1.781.155Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -62.478 -2.146.464Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 1.101.375 365.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.986.764 2.070.640DÖNEM KARI (ZARARI)24.986.764 2.070.640Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.986.764 2.070.640Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,57660000 0,04780000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.031.992 2.536.460Dönem Karı (Zararı)24.986.764 2.070.640Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.986.764 2.070.640Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.253.160 12.986.211Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 4.665.420 4.161.996Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler80.769 -19.822Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.826 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 46.943 -19.822Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.283.731 3.794.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.821.139 1.773.674Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.462.592 2.020.992Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-12.802 -14.857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.056.531 -1.426.337Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14,15,16 -1.425.235 -1.637.240Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14,16 368.704 210.903Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-663.790 -253.108Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler173.661 25.100Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 173.661 25.100Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.172.637 4.921.209İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -1.172.637 4.921.209Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -1.038.897 1.781.155Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.764 16.209Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.764 16.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.543.937 -10.098.052Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.845.543 -12.989.340İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.574.251 -13.809.914İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.271.292 820.574Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.124 24.151İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.124 24.151Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.478.443 14.012.215Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)1.638.841 2.995.225Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-232.444 353.637Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.788.365 -15.387.702İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)591.761 -12.680.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.196.604 -2.707.333Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.035.556 1.081.570Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.607.596 6.776İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler938.011 -194.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.929 -46.204Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)955.940 -148.380Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.695.987 4.958.799Ödenen Faiz-266.381 -210.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.156.801 -2.189.664Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -2.240.813 -21.772YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.598.825 8.495.968Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.764 22.146Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.764 22.146Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.795.524 -1.078.974Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.293.776 -551.386Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-501.748 -527.588Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-39.234.299 7.915.556İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-39.234.299 7.915.556Alınan Faiz1.425.234 1.637.240FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.526.586 -850.841Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.198.273 4.251.842Kredilerden Nakit Girişleri27.198.273 4.251.842Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.150.511 -4.824.142Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.122.440 -4.201.840Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-28.071 -622.302Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-471.176 -278.541Ödenen Temettüler-4.050.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.040.247 10.181.587Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi245.384 63.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-794.863 10.245.473DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.544.019 3.599.385DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.749.156 13.844.858Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri30.749.156 31.544.019Ticari Alacaklar131.735.939 117.367.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 109.156.752 96.159.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.579.187 21.207.926Diğer Alacaklar51.129.056 10.182.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 51.104.735 10.154.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.321 28.445Stoklar4 62.955.992 59.477.549Canlı Varlıklar11.412.986 13.225.488Peşin Ödenmiş Giderler2.258.688 2.026.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.258.688 2.026.244Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 78.817 0Diğer Dönen Varlıklar180.621 162.692İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar180.621 162.692ARA TOPLAM290.501.255 233.985.604TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR290.501.255 233.985.604DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.518.196 1.518.196Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 238.670.039 237.886.622Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.115.000 21.115.000Maddi Duran Varlıklar8 348.322.204 351.150.676Arazi ve Arsalar165.122.476 165.122.476Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.475.350 9.475.350Binalar70.071.360 70.744.574Tesis, Makine ve Cihazlar88.075.500 90.237.402Taşıtlar448.584 509.627Mobilya ve Demirbaşlar9.367.542 9.480.798Yapılmakta Olan Yatırımlar5.761.392 5.580.449Kullanım Hakkı Varlıkları1.575.360 1.557.549Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.791.082 2.485.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.791.082 2.485.274Peşin Ödenmiş Giderler4.363 4.363İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.363 4.363TOPLAM DURAN VARLIKLAR613.996.244 615.717.680TOPLAM VARLIKLAR904.497.499 849.703.284KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.200.161 6.342.080İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.200.161 6.342.080Banka Kredileri9 27.306.389 5.230.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 893.772 1.111.524Diğer Finansal Yükümlülükler3.617.189 3.615.787Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 3.617.189 3.615.787Ticari Borçlar114.986.233 111.059.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 23.896.271 23.304.510İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 91.089.962 87.754.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.462.843 1.529.111Diğer Borçlar48.311.493 9.568.858İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 45.281.735 7.487.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.029.758 2.081.847Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.425.138 253.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.425.138 253.126Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 0 2.099.518Kısa Vadeli Karşılıklar1.002.798 722.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar600.916 321.110Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 401.882 401.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.467 5.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.467 5.438ARA TOPLAM206.019.322 135.196.038TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.019.322 135.196.038UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar763.397 578.930İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar763.397 578.930Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 763.397 578.930Uzun Vadeli Karşılıklar32.033.599 30.969.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar32.033.599 30.969.303Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 27.021.388 28.258.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.818.384 59.806.949TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER265.837.706 195.002.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar638.659.793 654.700.297Ödenmiş Sermaye11 43.335.000 43.335.000Sermaye Düzeltme Farkları11 37.059.553 37.059.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)272.033.143 274.598.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)191.987.327 193.834.938Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 204.479.731 205.783.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.492.404 -11.948.593Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar79.313.625 80.030.871Diğer Kazançlar (Kayıplar)732.191 732.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.684.914 9.266.243Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar10.684.914 9.266.243Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.491.255 45.523.458Yasal Yedekler11 49.491.255 45.523.458Diğer Özkaynak Payları-2.377.849 -2.377.849Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları203.447.013 201.102.304Net Dönem Karı veya Zararı24.986.764 46.193.588TOPLAM ÖZKAYNAKLAR638.659.793 654.700.297TOPLAM KAYNAKLAR904.497.499 849.703.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 503.082 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 0 180.874.434 7.797.614 0 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556Transferler-1.292.955 -1.292.955 -362.306 -1.655.261 63.772.650 -62.117.389 1.655.261 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.149.162 -1.149.162 -617.801 -1.766.963 675.985 675.985 2.070.640 2.070.640 979.661 979.661Dönem Karı (Zararı)2.070.640 2.070.640 2.070.640 2.070.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.149.162 -1.149.162 -617.801 -1.766.963 675.985 675.985 -1.090.979 -1.090.979Kar Payları3.ii.m 4.194.423 -48.305.407 0 -48.305.407 -44.110.984 -44.110.984Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 503.082 171.693.952 -10.963.894 160.730.058 16.722.152 177.452.210 8.473.599 0 8.473.599 45.523.458 0 196.131.692 2.070.640 198.202.332 510.549.233 510.549.233Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.335.000 37.059.553 732.191 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 273.865.809 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-1.303.800 -1.303.800 -659.842 -1.963.642 48.157.230 -46.193.588 1.963.642 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-543.811 -543.811 -57.404 -601.215 1.418.671 1.418.671 24.986.764 24.986.764 25.804.220 25.804.220Dönem Karı (Zararı)24.986.764 24.986.764 24.986.764 24.986.764Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-543.811 -543.811 -57.404 -601.215 1.418.671 1.418.671 817.456 817.456Kar Payları3.ii.m 3.967.797 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.724 -41.844.724Dönem Sonu Bakiyeler43.335.000 37.059.553 732.191 204.479.731 -12.492.404 191.987.327 79.313.625 271.300.952 10.684.914 10.684.914 49.491.255 -2.377.849 203.447.013 24.986.764 228.433.777 638.659.793 638.659.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.986.764 2.070.640DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-601.215 -1.766.963Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-679.764 -1.436.453Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-57.404 -617.801Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 -328.892 -609.138Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar7 271.488 -8.663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler135.953 287.291Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10 135.953 287.291Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.418.671 675.985Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar1.418.671 675.985Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)7 1.418.671 675.985DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)817.456 -1.090.978TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.804.220 979.662Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.804.220 979.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847780BIST