***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.09.2023 20:12
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 800.000.000 TL (Sekiz yüz milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 3 (üç) yıl (3 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarihli ve 53/1108 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196058
BIST
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18:057.680
En Düşük
|Değişim
|: -3,54%
|| -281,62
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.679
En Yüksek
7.952
18:0527,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0417
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0279
En Düşük
26,6961
18:0528,9034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0974
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9255
En Düşük
28,2350
18:051.679,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,25
|Açılış
|: 1.679,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.680,03
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|438,90
|68.265.816
|% 10,00
|
|TETMT
|1.541,10
|4.136.461
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.850.964
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|454.068.626
|% 9,99
|
|TRILC
|17,30
|278.390.486
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|356.428.844
|% -10,00
|
|TMSN
|109,80
|697.826.956
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|5.399.598
|% -10,00
|
|LINK
|78,30
|51.745.018
|% -10,00
|
|OFSYM
|69,40
|170.271.345
|% -9,99
|
|THYAO
|218,10
|8.726.802.287
|% -3,96
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|SISE
|51,95
|4.494.596.922
|% -4,77
|
|TUPRS
|138,50
|4.362.578.737
|% -2,12
|
|KOZAL
|27,76
|3.672.886.652
|% -6,78
|
|ZOREN
|4,59
|1.088.987.281
|% -4,18
|
|SKBNK
|5,76
|1.300.896.450
|% 2,31
|
|ISCTR
|21,82
|4.745.174.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|15,94
|3.479.128.092
|% -0,81
|
|EKGYO
|8,11
|1.716.851.075
|% -2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0176
|27,0237
|% 0,15
|
|Euro
|28,8862
|28,9034
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,3513
|33,5186
|% 0,13
|
|Frank
|29,9767
|30,1573
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1816
|7,2176
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|9,15
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.679
|10,00
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|-28,00
|
|Tam
|11.105
|11.200
|67,00
|
|Yarım
|5.570
|5.623
|33,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.812
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,20
|0,20
|
|B. Petrol
|94,44
|94,44
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOKTA
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 77.00 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 536 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -229, 59 kaybederek (% -3.30 ) 6, 719
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, NUHCM, ANGEN, RTALB, TRILC, ELITE, METUR, SEGYO, ISBTR, TETMT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, SUMAS, ATSYH, PEKGY, INGRM, HURGZ