***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi19/08/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi19/08/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi19/11/2020AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize ederek 10 üzerinden 9,35 (%93,53)'den 9,36 (%93,56)'ya yükseltmiştir.SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak, "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" alt kategorilerinin sırasıyla %25, %25, %15 ve %35 şeklinde ağırlıklandırılması ile 9,36 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun söz konusu alt kategoriler itibarıyla dağılımı sırasıyla "89,34", "95,05", "98,33" ve "93,47" dir.Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışması sonucunda SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,36 derecelendirme notu, Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlaması yönüyle önem arz etmekte olup söz konusu rapor Şirketimizin internet sitesi www.pinar.com.tr adresinde yayınlanmıştır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not89,34 95,05 98,33 93,47 93,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889199BIST