***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak kurulan, AB standartlarında ve sertifikalarla tescillenmiş hijyenik koşullarda üretim yapan Şirketimiz,Capital Dergisi ve Zenna Araştırma Şirketi tarafından düzenlenen her yıl farklı sektörlerden 422 şirketi temsilen 1.710 yönetici katıldığı "İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında, "Paketlenmiş Et Ürünleri" kategorisinde "En beğenilen şirket" seçildi.Bağımsız araştırmacılık kurallarıyla objektif bir şekilde hazırlanan çalışma, iş dünyasının 21 kriterde en iyi 20 şirketinin yanı sıra sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketini belirliyor. Aynı zamanda beğeni liginde yükselişe geçecek geleceğin yıldız şirket adaylarına ve sektörlerine de ışık tutuyor.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.