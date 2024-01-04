***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2024 14:23
***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak kurulduğu günden bu yana sorumlu üretici kimliğinden ödün vermeden çalışan Şirketimiz, 30 milyon TL'nin üzerinde yatırımla, 2023 yılındaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 10'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ederek karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232417
BIST
'
14:597.475
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 63,23
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5929,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5932,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1509
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:591.957,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.957,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:57
|BEGYO
|3,41
|241.633.583
|% 10,00
|
|BURVA
|81,95
|10.116.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|9,35
|1.572.633
|% 10,00
|
|BIOEN
|18,66
|46.595.305
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.000,00
|7.979.119
|% 9,29
|
|BAYRK
|17,73
|55.006.706
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,20
|735.104.326
|% -9,87
|
|KSTUR
|1.680,00
|1.536.120
|% -7,18
|
|EMNIS
|80,30
|1.023.678
|% -6,95
|
|PRZMA
|37,84
|17.049.643
|% -5,45
|
|THYAO
|231,60
|2.867.357.781
|% 0,65
|
|YKBNK
|19,82
|2.357.616.115
|% 2,22
|
|GUBRF
|163,10
|2.275.539.707
|% -0,24
|
|TUPRS
|142,50
|2.274.411.177
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,44
|2.237.871.702
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,20
|735.104.326
|% -9,87
|
|EKGYO
|7,15
|1.052.113.537
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,82
|2.357.616.115
|% 2,22
|
|ISCTR
|22,44
|2.237.871.702
|% 0,00
|
|PETKM
|19,14
|1.551.244.708
|% 5,45
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7731
|29,7780
|% 0,03
|
|Euro
|32,6896
|32,7193
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,6642
|37,8531
|% 0,20
|
|Frank
|34,8535
|35,0635
|% -0,09
|
|Riyal
|7,9187
|7,9584
|% 0,06
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|974,21
|975,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,87
|1.073,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,93
|78,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,87
|2.047,16
|% 0,66
|