PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Türkiye'nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak kurulduğu günden bu yana sorumlu üretici kimliğinden ödün vermeden çalışan Şirketimiz, 30 milyon TL'nin üzerinde yatırımla, 2023 yılındaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 10'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ederek karbon ayak izini yüzde 5,4 azalttı.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.